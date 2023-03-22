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В новосибирских ТЦ появятся социальные патрули для подростков

22 марта 2023, 01:39
Фото: 1MI
Патруль будет общаться с подростками
В апреле 2023 в торговых центрах Новосибирска появятся социальные патрули, которые будут присматривать за группами подростков и общаться с ними.

Как отметила уполномоченный по правам Надежда Болтенко в своем Telegram-канале, накануне прошло заседание — там был рассмотрен вопрос о пребывании детей в местных ТЦ.

Некоторые подростки проводят там все свое время — чаще всего на фудкорте. По этой причине в центрах начнет работать социальный патруль.

«В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях», — сказала омбудсмен.

Также Болтенко отметила, что в Новосибирской области сохраняется высокий уровень преступности среди подростков. Причиной тому могло стать отсутствие увлечений после учебы.

Напомним, что месяц назад в Новосибирске и в других российских городах начались массовые сходки новой субкультуры «Редан». Между подростками происходили драки. Позже движение анимешников «распустили».

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#Эмилия Губарева#Дети#Омбудсмен#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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