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Published Сегодня, 01:39
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Как отметила уполномоченный по правам Надежда Болтенко в своем Telegram-канале, накануне прошло заседание — там был рассмотрен вопрос о пребывании детей в местных ТЦ.
Некоторые подростки проводят там все свое время — чаще всего на фудкорте. По этой причине в центрах начнет работать социальный патруль.
«В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях», — сказала омбудсмен.
Также Болтенко отметила, что в Новосибирской области сохраняется высокий уровень преступности среди подростков. Причиной тому могло стать отсутствие увлечений после учебы.
Напомним, что месяц назад в Новосибирске и в других российских городах начались массовые сходки новой субкультуры «Редан». Между подростками происходили драки. Позже движение анимешников «распустили».