"Нас обвиняют в каких-то националистических движениях, правых. Мы таковым не являемся. Мы являемся просто движением дотеров, анимешников и так далее", - говорит человек, лицо которого закрыто маской. Он объясняет, что так члены называемой "ЧВК Редан" – это антагонисты настоящего "Редана", люди, которые ведут себя агрессивно в отношении представителей других субкультур и людей иной национальности.