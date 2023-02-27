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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Движение "Редан" распущено в Новосибирске: что известно об этой субкультуре

27 февраля 2023, 11:24
Фото: группа ЧВК Редан в ВК
Символ движения - паук с цифрой 4

После задержаний в ТРЦ "Галерея" в Новосибирске распустили движение "Редан"

После массового задержания подростков полицией в ТРЦ "Галерея" администратор группы "Редан" в Новосибирске объявил о роспуске городского неформального сообщества. Но не исключено, что на его месте может возникнуть новая группа

Администратор групп молодежного движения "Редан" в Новосибирске принял решение закрыть их после беседы с полицией. Видеозапись обращения молодого человека к своим единомышленникам опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.

"Нас обвиняют в каких-то националистических движениях, правых. Мы таковым не являемся. Мы являемся просто движением дотеров, анимешников и так далее", - говорит человек, лицо которого закрыто маской. Он объясняет, что так члены называемой "ЧВК Редан" – это антагонисты настоящего "Редана", люди, которые ведут себя агрессивно в отношении представителей других субкультур и людей иной национальности.

Движение "Редан" было создано любителями аниме осенью 2022 года в социальной сети "ВКонтакте". Название происходит от имени персонажа мультфильма "Hunter x Hunter", который, к слову, в этом аниме олицетворял преступный мир. Символ движения, паук с цифрой 4, тоже скопирован с внешности этого героя.

В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
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Позже в соцсети стали появляться группы с названием "ЧВК Редан", где транслировались националистические лозунги. Самая большая группа насчитывает более 190 тысяч участников. Почему появилась приставка ЧВК, никто толком не понимает, скорее всего, неформалы просто решили хайпануть на фоне постоянного потока новостей о деятельности структур Евгения Пригожина. А может быть, действительно решили выступать неким боевым крылом анимешников, которым постоянно достается за их внешний вид от хулиганов и гопников всех мастей.

В воскресенье, 26 февраля, десятки силовиков появились в торговом центре "Галерея" и начали выводить на улицу подростков. В городских пабликах активно обсуждалось версия о том, что в ТРЦ была назначена "сходка" участников "ЧВК Редан". Позже пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что на территории торгового центра силовики провели мероприятие "с целью недопущения противоправных деяний". Несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции.

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#Дети#Неформалы#Редан#Происшествия#Новосибирск
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