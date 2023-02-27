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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

В полиции Новосибирска прокомментировали задержание подростков в ТРЦ "Галерея"

27 февраля 2023, 06:20
Фото: СРЧ НСК/ВК
Среди задержанных много подростков

В МВД прокомментировали задержание подростков в новосибирском ТРЦ "Галерея"

Управление МВД по Новосибирской области прокомментировало массовое задержание подросток в торговом центре "Галерея". Но ясности этот комментарий не добавил

В заявлении, распространенном пресс-службой регионального главка полиции сказано, что на территории торгового центра силовики провели мероприятие "с целью недопущения противоправных деяний". Несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции, идет проверка. О каких возможных нарушениях закона может идти речь, полиция не объясняет.

Вечером в воскресенье, 26 февраля, десятки силовиков появились в торговом центре "Галерея" и начали выводить на улицу подростков. В городских пабликах активно обсуждалось версия о том, что в ТРЦ была назначена "сходка" участников так называемого "ЧВК Редан" – течения в молодежной субкультуре. Его приверженцы известны агрессивным поведением и носят одежду с изображением паука.

Впрочем, на роликах, снятых посетителями ТРЦ на камеры мобильных телефонов, не заметно характерной символики на одежде задержанных.

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#Полиция#Задержание#ТРЦ «Галерея Новосибирск»#Происшествия#Новосибирск
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