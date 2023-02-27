Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В заявлении, распространенном пресс-службой регионального главка полиции сказано, что на территории торгового центра силовики провели мероприятие "с целью недопущения противоправных деяний". Несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции, идет проверка. О каких возможных нарушениях закона может идти речь, полиция не объясняет.
Вечером в воскресенье, 26 февраля, десятки силовиков появились в торговом центре "Галерея" и начали выводить на улицу подростков. В городских пабликах активно обсуждалось версия о том, что в ТРЦ была назначена "сходка" участников так называемого "ЧВК Редан" – течения в молодежной субкультуре. Его приверженцы известны агрессивным поведением и носят одежду с изображением паука.
Впрочем, на роликах, снятых посетителями ТРЦ на камеры мобильных телефонов, не заметно характерной символики на одежде задержанных.