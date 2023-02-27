Вечером в воскресенье, 26 февраля, десятки силовиков появились в торговом центре "Галерея" и начали выводить на улицу подростков. В городских пабликах активно обсуждалось версия о том, что в ТРЦ была назначена "сходка" участников так называемого "ЧВК Редан" – течения в молодежной субкультуре. Его приверженцы известны агрессивным поведением и носят одежду с изображением паука.