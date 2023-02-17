«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске

В клубе выключили свет, а на место приехали полицейские и пожарные. Зрители и артисты разъехались по домам. Чуть позже Кортнева и Чувелева вызвали в полицию для выяснения обстоятельств инцидента, затем их отпустили. Музыкант подтвердил ТАСС, что был задержан в Новосибирске.