«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Несколько Telegram-каналов сообщали о задержании музыканта Алексея Кортнева в Новосибирске. Причиной тому, якобы стал оскорбительный жест в адрес полицейского — артист показал средний палец должностному лицу. За оскорбление власти ему грозило до двух лет лишения свободы.
Однако реальный инцидент выглядел по-другому. В одном из новосибирских клубов 14 февраля должен был пройти концерт Кортнева и Дмитрия Чувелева. Выступление не состоялось, так как в соседнем здании случилось задымление.
В клубе выключили свет, а на место приехали полицейские и пожарные. Зрители и артисты разъехались по домам. Чуть позже Кортнева и Чувелева вызвали в полицию для выяснения обстоятельств инцидента, затем их отпустили. Музыкант подтвердил ТАСС, что был задержан в Новосибирске.
«Да, было, но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло», — сказал Кортнев, уточнив, что протоколов в отношении его не составляли.
Стоит отметить, что одной из знаменитой песен Кортнева является трек под названием «Бэтмен». Певец исполнял ее на Дне города в Новосибирске на сцене перед Оперным театром пару лет назад.
Напомним, что ранее польская актриса унизила Новосибирск, назвав его нищим. Также она сказала, «как можно жить в этом г***е» в сторону России.