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«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске

17 февраля 2023, 02:29
Фото: kino-teatr.ru
Концерт артиста не состоялся в Новосибирске

Музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Кортнев был задержан в Новосибирске

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай» был задержан в Новосибирске. Его пресс-атташе объяснил данный инцидент.

Несколько Telegram-каналов сообщали о задержании музыканта Алексея Кортнева в Новосибирске. Причиной тому, якобы стал оскорбительный жест в адрес полицейского — артист показал средний палец должностному лицу. За оскорбление власти ему грозило до двух лет лишения свободы.

Однако реальный инцидент выглядел по-другому. В одном из новосибирских клубов 14 февраля должен был пройти концерт Кортнева и Дмитрия Чувелева. Выступление не состоялось, так как в соседнем здании случилось задымление.

В клубе выключили свет, а на место приехали полицейские и пожарные. Зрители и артисты разъехались по домам. Чуть позже Кортнева и Чувелева вызвали в полицию для выяснения обстоятельств инцидента, затем их отпустили. Музыкант подтвердил ТАСС, что был задержан в Новосибирске.

«Да, было, но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло», — сказал Кортнев, уточнив, что протоколов в отношении его не составляли.

Стоит отметить, что одной из знаменитой песен Кортнева является трек под названием «Бэтмен». Певец исполнял ее на Дне города в Новосибирске на сцене перед Оперным театром пару лет назад.  

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