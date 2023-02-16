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Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск

16 февраля 2023, 01:57
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы..."
Актрисе сейчас 81 год
Актриса «Иронии судьбы» Барбара Брыльска негативно высказалась о стране, в которой стала звездой. Под раздачу попал и Новосибирск.

Польская 81-летняя актриса в разговоре со СМИ заявила, что русские должны понять – «нельзя жить в этом г***е». По словам звезды, россияне хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге, а в других городах процветает нищета.

«Остальной народ посмотрите, как живёт... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить», – сказала Барбара.

Напомним, что актриса прославилась в России благодаря главной роли в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром». После ее негативных высказываний в сторону нашей страны, в Госдуме даже предложили изменить лицо Брыльской на лицо Валентина Талызиной с помощью дипфейка.

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#Эмилия Губарева#Актеры#Фильм#Шоу#Общество#Культура#Новосибирск
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