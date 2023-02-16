Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 02:00
Польская 81-летняя актриса в разговоре со СМИ заявила, что русские должны понять – «нельзя жить в этом г***е». По словам звезды, россияне хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге, а в других городах процветает нищета.
«Остальной народ посмотрите, как живёт... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить», – сказала Барбара.
Напомним, что актриса прославилась в России благодаря главной роли в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром». После ее негативных высказываний в сторону нашей страны, в Госдуме даже предложили изменить лицо Брыльской на лицо Валентина Талызиной с помощью дипфейка.
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