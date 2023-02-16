Мэр Локоть пригласил раскритиковавшую Новосибирск Барбару Брыльску на День города

“Не знаю, исходя из чего она делает оценки. Я бы пригласил ее на День города в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотрела как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни", - заявил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 16 февраля в ответ на критику Новосибирска, прозвучавшую из уст знаменитой польской актрисы.