Мэр Локоть пригласил раскритиковавшую Новосибирск Барбару Брыльску на День города

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
“Не знаю, исходя из чего она делает оценки. Я бы пригласил ее на День города в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотрела как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни", - заявил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 16 февраля в ответ на критику Новосибирска, прозвучавшую из уст знаменитой польской актрисы.
В то же время он усомнился, что актриса сможет ответить положительно на это приглашение.
Мэр добавил, что вывоз снега с улиц – рекордный этой зимой. Ежедневно вывозят до 22 тысяч кубометров, и эта работа не прекращается. Единственные узкие места, по мнению, мэра – внутриквартальные дороги.
Напомним, польская актриса заявила российским СМИ, что, кроме Москвы, Россия живет в нищете. Она назвала Омск и Новосибирск: страшно выходить из самолета, потому что “везде нищета, невозможно жить”.