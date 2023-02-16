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Мэр Локоть пригласил раскритиковавшую Новосибирск Барбару Брыльску на День города

16 февраля 2023, 06:04
Фото: Страница "ВКонтакте" Анатолия локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал сожаление, что кумир нескольких поколений кинозрителей, польская актриса Барбара Брыльска, допускает антироссийские высказывания. Но пригласил звезду "Иронии судьбы" на празднование Дня города в Новосибирск, который она раскритиковала.

“Не знаю, исходя из чего она делает оценки. Я бы пригласил ее на День города в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотрела как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни", - заявил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 16 февраля в ответ на критику Новосибирска, прозвучавшую из уст знаменитой польской актрисы.

В то же время он усомнился, что актриса сможет ответить положительно на это приглашение.

Мэр добавил, что вывоз снега с улиц – рекордный этой зимой. Ежедневно вывозят до 22 тысяч кубометров, и эта работа не прекращается. Единственные узкие места, по мнению, мэра – внутриквартальные дороги.

Напомним, польская актриса заявила российским СМИ, что, кроме Москвы, Россия живет в нищете. Она назвала Омск и Новосибирск: страшно выходить из самолета, потому что “везде нищета, невозможно жить”.

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#Дмитрий Зайцев#Кино#Мэр Новосибирска#Общество#Культура#Новосибирск#Анатолий Локоть#Барбара Брыльска
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