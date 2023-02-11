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Updated Сегодня, 14:12

Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске в 2023 году

11 февраля 2023, 14:10
Фото: Дарья Зотеева/ВК
Выступление артистки не состоится в марте
Концерт артистки отменен в России. Его перенесли на 2024 год, о чем говорится в ВК-группе запланированного мероприятия в Новосибирске.

Выступление российской рэп-исполнительницы и инстаблогера Инстасамки отменили в Новосибирске. Настоящее имя артистки – Дарья Зотеева.

Ее концерт с популярными треками должен был состояться в Новосибирске 31 марта 2023 года в «Blablabar». Однако на днях стало известно об его переносе. Также организаторы отменили концертный тур Инстасамки по всей России.

В сообщении об отмене говорится, что выступления теперь запланированы как минимум на 2024 год. Все приобретенные билеты останутся действительными. Организаторы призвали не сдавать билеты, а «поддержать артистов дождаться и потом устроить незабываемое шоу».

Напомним, что в конце 2022 года в Новосибирске отменили концерт рэп-исполнительницы Hofmannita – буквально за день до начала. На песни блогерши пожаловался Совет отцов Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Концерт#Музыка#Общество#Культура#Новосибирск#Россия
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