Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске в 2023 году

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Выступление российской рэп-исполнительницы и инстаблогера Инстасамки отменили в Новосибирске. Настоящее имя артистки – Дарья Зотеева.
Ее концерт с популярными треками должен был состояться в Новосибирске 31 марта 2023 года в «Blablabar». Однако на днях стало известно об его переносе. Также организаторы отменили концертный тур Инстасамки по всей России.
В сообщении об отмене говорится, что выступления теперь запланированы как минимум на 2024 год. Все приобретенные билеты останутся действительными. Организаторы призвали не сдавать билеты, а «поддержать артистов дождаться и потом устроить незабываемое шоу».
Напомним, что в конце 2022 года в Новосибирске отменили концерт рэп-исполнительницы Hofmannita – буквально за день до начала. На песни блогерши пожаловался Совет отцов Новосибирской области.