atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске отменили концерт HOFMANNITA из-за аморальных песен

Сегодня, 05:50
Фото: HOFMANNITA /ВК
Скандальный концерт певицы HOFMANNITA отменили в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске. Выступление было запланировано на четверг, 15 декабря.

Администраторы арт-пространства рассказали BFM-Новосибирск, что концерт пока перенесен. Однако дата ещё не утверждена, и выступление может так и не состояться.

Напомним, на музыкальные рок-группы HOFMANNITA и «Полматери» пожаловались общественники и «Совет отцов». Им не понравились аморальные тексты песен с обилием матов.

Концерт «Полматери» в итоге отменили за несколько минут до начала, 8 декабря. Подошла очередь разобраться с HOFMANNITA.

Как известно, глава «Совета отцов» Сергей Майоров направил на музыкантов жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Также письмо пришло детскому омбудсмену Новосибирской области Надежде Болтенко. 

Концерта не будет: «Совет отцов» добился отмены выступления «Полматери»
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Вчера, 05:38
Имя тайного заказчика мурала с врачом раскрыли на худсовете в Новосибирске
Вчера, 12:34
Звезда ТНТ Мусагалиев предложил переименовать Новосибирск в честь усатого певца
Вчера, 09:55
Рвота, обморок: новосибирский врач Балабушевич перечислил симптомы для вызова скорой
Сегодня, 01:47
Новосибирцы рассказали, кто украл у них Новый год – ответы расшифровала психотерапевт
Сегодня, 04:55
В Новосибирске осудят врача за гибель пенсионерки из-за оставленной в ней марли
Сегодня, 03:29