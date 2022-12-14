В Новосибирске отменили концерт HOFMANNITA из-за аморальных песен

Администраторы арт-пространства рассказали BFM-Новосибирск, что концерт пока перенесен. Однако дата ещё не утверждена, и выступление может так и не состояться.
Напомним, на музыкальные рок-группы HOFMANNITA и «Полматери» пожаловались общественники и «Совет отцов». Им не понравились аморальные тексты песен с обилием матов.
Концерт «Полматери» в итоге отменили за несколько минут до начала, 8 декабря. Подошла очередь разобраться с HOFMANNITA.
Как известно, глава «Совета отцов» Сергей Майоров направил на музыкантов жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Также письмо пришло детскому омбудсмену Новосибирской области Надежде Болтенко.