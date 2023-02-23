Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Заключенные Константин Пузиков и Владимир Храмцов, сбежавшие из колонии-поселения № 2, задержаны сотрудниками отдела розыска регионального управления ГУФСИН совместно с полицейскими в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь беглецам грозит дополнительно до пяти лет лишения свободы.
Заключенных недосчитались в среду, 22 февраля. Они покинули объект, на котором работали. Пузиков был осужден за кражу. Родом мужчина из города Чулыма. А Храмцов находился в колонии за мошенничество и грабежи – он проживал в Ордынке.