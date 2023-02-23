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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Сбежавшие из колонии заключенные задержаны в Новосибирской области

23 февраля 2023, 03:38
Фото: 1MI
За побег мужчинам светят внушительные сроки

Под Новосибирском задержали двух беглых заключенных колонии-поселения

В Ордынском районе задержаны заключенные, самовольно покинувшие колонию-поселение № 2. Теперь им грозят дополнительные сроки лишения свободы

Заключенные Константин Пузиков и Владимир Храмцов, сбежавшие из колонии-поселения № 2, задержаны сотрудниками отдела розыска регионального управления ГУФСИН совместно с полицейскими в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь беглецам грозит дополнительно до пяти лет лишения свободы.

Заключенных недосчитались в среду, 22 февраля. Они покинули объект, на котором работали. Пузиков был осужден за кражу. Родом мужчина из города Чулыма. А Храмцов находился в колонии за мошенничество и грабежи – он проживал в Ордынке.

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#Колония#Побег#Заключенные#Происшествия#Новосибирская область
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