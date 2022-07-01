В колониях ГУФСИН Новосибирской области заключены 24 украинца

Posted 1 июля 2022, 07:14
Published 1 июля 2022, 07:14
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Всего в колониях региона насчитывают 800 иностранцев, из которых 24 украинцы. Конфликтов между осужденными нет.
«Никаких конфликтных ситуаций с их стороны нет, жалоб или просьб от данной группы осуждённых также не поступало», - сказал Купеев.
Напомним, ранее Atas.info писал о том, как осужденные из Новосибирской области соревновались в битве хоров. Участники от ИК-14 покорили жюри песней Лепса «Орлы и Вороны» и получили в награду дипломы.