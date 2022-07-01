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Posted 1 июля 2022, 07:14

Published 1 июля 2022, 07:14

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В колониях ГУФСИН Новосибирской области заключены 24 украинца

В колониях ГУФСИН Новосибирской области заключены 24 украинца

1 июля 2022, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Наказание отбывают в новосибирских колониях ГУФСИН 24 гражданина Украины. Об это рассказал начальник ведомства Алан Купеев в ходе встречи с журналистами 30 июня.

Всего в колониях региона насчитывают 800 иностранцев, из которых 24 украинцы. Конфликтов между осужденными нет.

«Никаких конфликтных ситуаций с их стороны нет, жалоб или просьб от данной группы осуждённых также не поступало», - сказал Купеев.

Напомним, ранее Atas.info писал о том, как осужденные из Новосибирской области соревновались в битве хоров. Участники от ИК-14 покорили жюри песней Лепса «Орлы и Вороны» и получили в награду дипломы.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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