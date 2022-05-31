Лучшие портреты и бюсты Петра I Великого представили новосибирские осужденные - фото

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Алексея Дежкина, конкурс «Образ Петра Великого» создан для повышения интереса к истории России. Участник из ИК-2 поразил всех точной копией бюста императора, сделанной из дерева.
Также жюри оценили картину «Пётр Первый у моря», которую написал своими руками осужденный из ИК-15. Второе место заняли работы мужчин из ИК-8 и ИК-2.
А вот заключенные из ИК-8 изобрели мангал в форме знаменитого корабля Петровского флота. Ещё жюри поразили нарды с изображением императора участников из ИК-18.
«Победители получили в награду грамоты. Также он были поощрены в установленном законодательством РФ порядке», - сообщили в ведомстве.