atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лучшие портреты и бюсты Петра I Великого представили новосибирские осужденные - фото

31 мая 10:29
Фото: ГУФСИН по НСО
Осужденные из исправительных колоний Новосибирской области написали портреты и изготовили бюсты Петра I для конкурса, приуроченного к 350-летнему юбилею императора. Фотографии работ представили сотрудники ГУФСИН по региону.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Алексея Дежкина, конкурс «Образ Петра Великого» создан для повышения интереса к истории России. Участник из ИК-2 поразил всех точной копией бюста императора, сделанной из дерева.

Также жюри оценили картину «Пётр Первый у моря», которую написал своими руками осужденный из ИК-15. Второе место заняли работы мужчин из ИК-8 и ИК-2.

Фото: ГУФСИН по НСО

А вот заключенные из ИК-8 изобрели мангал в форме знаменитого корабля Петровского флота. Ещё жюри поразили нарды с изображением императора участников из ИК-18.

Фото: ГУФСИН по НСО

«Победители получили в награду грамоты. Также он были поощрены в установленном законодательством РФ порядке», - сообщили в ведомстве.

Материалы по теме
На новосибирском кладбище задержали осужденного, сбежавшего из колонии три года назадЗа ложный донос в Новосибирске осужденному дали три года заключения условноОсужденных могут трудоустроить на птицефабрику в НовосибирскеОсужденные из Новосибирска перепели песню Лепса «Орлы и Вороны»
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52