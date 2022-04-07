Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

Обновлено: "По факту распространения в СМИ информации об открытии на базе ООО «Новосибирская птицефабрика» участка, функционирующего как исправительный центр, сообщаем, что в настоящее время открытие участка, функционирующего как исправительный центр на территории Новосибирской птицефабрики не планируется", - сообщили Atas.info в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.