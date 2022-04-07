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Posted 7 апреля 2022, 11:16

Published 7 апреля 2022, 11:16

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

7 апреля 2022, 11:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предприятие готово выделить для заключённых 50 рабочих мест.

Новосибирская птицефабрика готова принять на работу 50 осуждённых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

В среду, 6 апреля, генерал-майор внутренней службы Алан Купеев обсудил вопрос трудоустройства осуждённых с региональными предприятиями. ООО «Новосибирская птицефабрика» согласилось принять на работу 50 человек, которых приговорили к принудительным работам.

В ГУФСИН отметили, что для каждого осуждённого будут подбирать работу, опираясь на навыки. Представители других организаций подчеркнули, что заключённые добросовестно отбывают наказание и для них найдутся рабочие места.

Обновлено: "По факту распространения в СМИ информации об открытии на базе ООО «Новосибирская птицефабрика» участка, функционирующего как исправительный центр, сообщаем, что в настоящее время открытие участка, функционирующего как исправительный центр на территории Новосибирской птицефабрики не планируется", - сообщили Atas.info в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

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