Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

Posted 7 апреля 2022, 11:16
Published 7 апреля 2022, 11:16
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Новосибирская птицефабрика готова принять на работу 50 осуждённых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
В среду, 6 апреля, генерал-майор внутренней службы Алан Купеев обсудил вопрос трудоустройства осуждённых с региональными предприятиями. ООО «Новосибирская птицефабрика» согласилось принять на работу 50 человек, которых приговорили к принудительным работам.
В ГУФСИН отметили, что для каждого осуждённого будут подбирать работу, опираясь на навыки. Представители других организаций подчеркнули, что заключённые добросовестно отбывают наказание и для них найдутся рабочие места.
Обновлено: "По факту распространения в СМИ информации об открытии на базе ООО «Новосибирская птицефабрика» участка, функционирующего как исправительный центр, сообщаем, что в настоящее время открытие участка, функционирующего как исправительный центр на территории Новосибирской птицефабрики не планируется", - сообщили Atas.info в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.