ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Новосибирцы ринулись в ТРЦ «Галерея» - открылась Zara под новым названием Maag

Жители Новосибирска сообщили Atas.info 7 мая об открытии магазина Maag в ТРЦ «Галерея». Это новое название бренда одежды Zara в России.