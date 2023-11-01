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ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Ноябрь 2023
«Гастрокорт» оттянул посетителей у одного из самых популярных ТРЦ Новосибирска
1 ноября 2023, 04:37
Июль 2023
Закрыт популярный в Новосибирске фуд-корт на третьем этаже ТРЦ «Галерея»
25 июля 2023, 03:29
Май 2023
Новосибирцы ринулись в ТРЦ «Галерея» - открылась Zara под новым названием Maag
Жители Новосибирска сообщили Atas.info 7 мая об открытии магазина Maag в ТРЦ «Галерея». Это новое название бренда одежды Zara в России.
7 мая 2023, 05:34
Февраль 2023
В полиции Новосибирска прокомментировали задержание подростков в ТРЦ "Галерея"
27 февраля 2023, 06:20
Декабрь 2022
4 пожарные машины приехали к ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Спасатели получили сообщение о возгорании на крыше торгового комплекса, однако тревога оказалась ложной.
29 декабря 2022, 12:38

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