«Гастрокорт» оттянул посетителей у одного из самых популярных ТРЦ Новосибирска

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Владельцы заведений общепита на фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирска» жалуются на падение выручки. На это, по словам предпринимателей, повлиял как переезд торговых точек с 3 на 4, менее популярный этаж, так и соседство с «Гастрокортом», который находится через дорогу, на другой стороне улицы Гоголя.
Некоторые рестораторы, арендующие площади в «Галерее», говорят, что за последние месяцы выручка сократилась на 40%. Несколько заведений в торговом центре проигрывают конкуренцию гастропространству, где сосредоточено более 120 точек общепита различных концепций.
Тенденция оттока посетителей с фудкортов ТРЦ в специализированные гастропространства продолжится: сейчас готовятся к открытию как минимум, два подобных места: на площадях «Универсама» на улице Ленина и в ТРЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса.
Однако, в стратегической перспективе развитие гастрокортов не приведет к серьезному сокращению демократичных фуд-кортов в торговых центрах. Их потенциальная аудитория совпадает лишь частично, считают опрошенные изданием НГС эксперты.