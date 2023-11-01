«Гастрокорт» оттянул посетителей у одного из самых популярных ТРЦ Новосибирска

Владельцы заведений общепита на фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирска» жалуются на падение выручки. На это, по словам предпринимателей, повлиял как переезд торговых точек с 3 на 4, менее популярный этаж, так и соседство с «Гастрокортом», который находится через дорогу, на другой стороне улицы Гоголя.