Посетители очень любили это место в «Галерее» — здесь сложно было найти свободный столик в выходной или обеденное время. Тут работали Sushi Days и «Вкусно — и точка», грузинский ресторан «Баклажани», а также KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, можно было купить блюда традиционной русской кухни