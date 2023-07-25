Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Фуд-корт останется в ТРЦ «Галерея», но его разместят на четвертом этаже — сейчас зона ресторанов быстрого питания временно огорожена для посетителей. Обновленный фуд-корт откроется в августе.
Посетители очень любили это место в «Галерее» — здесь сложно было найти свободный столик в выходной или обеденное время. Тут работали Sushi Days и «Вкусно — и точка», грузинский ресторан «Баклажани», а также KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, можно было купить блюда традиционной русской кухни
Ушедшие бренды вернулись в ТРЦ «Галерея» под новыми торговыми марками — например, Zara теперь продается под торговой маркой Maag, а полюбившийся Stradivarius — Vilet.