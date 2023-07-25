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Закрыт популярный в Новосибирске фуд-корт на третьем этаже ТРЦ «Галерея»

25 июля 2023, 03:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
ТРЦ "Галерея" - один из крупнейших торговых центров в Новосибирске.
Зону фуд-корта на третьем этаже ТРЦ «Галерея» огородили плотным тканевым занавесом — рестораны быстрого питания здесь пользовались большим спросом, их планируют перенести в другое место.

Фуд-корт останется в ТРЦ «Галерея», но его разместят на четвертом этаже — сейчас зона ресторанов быстрого питания временно огорожена для посетителей. Обновленный фуд-корт откроется в августе.

Посетители очень любили это место в «Галерее» — здесь сложно было найти свободный столик в выходной или обеденное время. Тут работали Sushi Days и «Вкусно — и точка», грузинский ресторан «Баклажани», а также KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, можно было купить блюда традиционной русской кухни

Новосибирцы ринулись в ТРЦ «Галерея» - открылась Zara под новым названием Maag
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Ушедшие бренды вернулись в ТРЦ «Галерея» под новыми торговыми марками — например, Zara теперь продается под торговой маркой Maag, а полюбившийся Stradivarius — Vilet.

#Ольга Храмушкина#ТРЦ «Галерея Новосибирск»#Рестораны#Кафе#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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