Подростки с электрошокером и перцовкой держат в страхе посетителей ТЦ в Новосибирске

Женщина рассказала, что часто видит в торговом центре этих подростков. Они спокойно ходят по залам с электрошокером и перцовым аэрозолем.
А 4 декабря, с её слов, парни распылили средство в фуд-корте. Испуганные люди пожаловались охранникам, но те их проигнорировали.
Под отзывом сибирячки оставили комментарий администраторы фуд-корта. Они заявили, что по данному инциденту приняли меры.
Напомним, в середине ноября, когда в Новосибирске выпал первый снег, подростки-хулиганы закидали автомобили на трассе снежками. Некоторые водители даже пытались их догнать, чтобы наказать.