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Подростки с электрошокером и перцовкой держат в страхе посетителей ТЦ в Новосибирске

Сегодня, 02:41
Фото: 1MI
Банда школьников пугает посетителей ТЦ в Новосибирске опасными предметами

В Новосибирске подростки распылили перцовый баллончик в фуд-корте ТЦ

Банда школьников разгуливает по ТЦ в Октябрьском районе Новосибирска с опасными предметами. На них пожаловалась одна из посетительниц на «Флампе», добавив, что недавно они распылили перцовый баллончик в фуд-корте.

Женщина рассказала, что часто видит в торговом центре этих подростков. Они спокойно ходят по залам с электрошокером и перцовым аэрозолем.

А 4 декабря, с её слов, парни распылили средство в фуд-корте. Испуганные люди пожаловались охранникам, но те их проигнорировали.

Под отзывом сибирячки оставили комментарий администраторы фуд-корта. Они заявили, что по данному инциденту приняли меры.

Напомним, в середине ноября, когда в Новосибирске выпал первый снег, подростки-хулиганы закидали автомобили на трассе снежками. Некоторые водители даже пытались их догнать, чтобы наказать.

Подростки забросали снежками машины во время оживленного движения в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Хулиганы
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