Подростки с электрошокером и перцовкой держат в страхе посетителей ТЦ в Новосибирске

В Новосибирске подростки распылили перцовый баллончик в фуд-корте ТЦ

Банда школьников разгуливает по ТЦ в Октябрьском районе Новосибирска с опасными предметами. На них пожаловалась одна из посетительниц на «Флампе», добавив, что недавно они распылили перцовый баллончик в фуд-корте.