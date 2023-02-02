"Солевые" подростки возмутили новосибирцев

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В ВК-сообществе "АСТ-54" провокационная видеозапись сопровождалась постом, которой поднимал проблемы закладок.
С точки зрения автора, по всему Новосибирске некоторые граждане охотятся за “дозой” средь белого дня.
“Вопрос — для чего? Если ты решил самоубиваться — делай это дома, не пугай людей и не трать время скорой помощи”, - риторически спрашивает автор в конце тирады.
Многие новосибирцы также высказали свое мнение по этой проблеме. У кого-то вовсе не нашлось сострадания к “солевым”.
“Наркособакам наркособачью смерть”, - гласит один из самых залайканных комментариев.
“Пусть наркоманы дохнут, на фиг их спасать!”, - вторит ему подписчик паблика.
“Кадры из фильма про зомби апокалипсис”, - удивляется другой новосибирцы.
Но есть сибиряки, смотрящие на эту проблему иначе.
“Как вы дебилы не понимаете, это ваши и наши дети, которых бросили родители на воспитание улицы, пинать надо не тех кто ищет, а тех, кто закладывает, но почему то их никто не замечает и не видит, ни возле подъездов, ни в самих подъездах”, - восклицает подписчик.
Ранее Atas.info писал о ревнивце, убившем соперника за сердце дамы ножом.