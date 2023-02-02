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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

"Солевые" подростки возмутили новосибирцев

2 февраля 2023, 12:57
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Странное поведение подростков во дворе заинтересовало новосибирцев.

"Наркособакам" из Новосибирска пожелали смерти

Видео с подростками, которые странно кривляются во дворе дома, возмутило новосибирцев.

В ВК-сообществе "АСТ-54" провокационная видеозапись сопровождалась постом, которой поднимал проблемы закладок.

С точки зрения автора, по всему Новосибирске некоторые граждане охотятся за “дозой” средь белого дня.

“Вопрос — для чего? Если ты решил самоубиваться — делай это дома, не пугай людей и не трать время скорой помощи”, - риторически спрашивает автор в конце тирады.

Многие новосибирцы также высказали свое мнение по этой проблеме. У кого-то вовсе не нашлось сострадания к “солевым”.

“Наркособакам наркособачью смерть”, - гласит один из самых залайканных комментариев.

“Пусть наркоманы дохнут, на фиг их спасать!”, - вторит ему подписчик паблика.

“Кадры из фильма про зомби апокалипсис”, - удивляется другой новосибирцы.

Но есть сибиряки, смотрящие на эту проблему иначе.

“Как вы дебилы не понимаете, это ваши и наши дети, которых бросили родители на воспитание улицы, пинать надо не тех кто ищет, а тех, кто закладывает, но почему то их никто не замечает и не видит, ни возле подъездов, ни в самих подъездах”, - восклицает подписчик.

Ранее Atas.info писал о ревнивце, убившем соперника за сердце дамы ножом.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирцы#Наркоманы#Реакция#Солевые
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