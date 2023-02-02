"Солевые" подростки возмутили новосибирцев

“Как вы дебилы не понимаете, это ваши и наши дети, которых бросили родители на воспитание улицы, пинать надо не тех кто ищет, а тех, кто закладывает, но почему то их никто не замечает и не видит, ни возле подъездов, ни в самих подъездах”, - восклицает подписчик.