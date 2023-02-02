atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Госпитализировали с травмами: в Новосибирске сбили 7-летнего ребенка

2 февраля 2023, 08:03
Фото: 1MI
Школьник, переходивший дорогу в неположенном месте, оказался сбит иномаркой в Новосибирске.

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила 7-летнего ребенка

В Новосибирске 7-летний ребенок оказался в больнице, его сбила женщина за рулем Nissan Sunny.

Авария произошла в Кировском районе города в четверг, 2 февраля. Утром, в восьмом часу, на улице Шмонина водитель иномарки Nissan Sunny наехала на ребенка. Школьник переходил дорогу в неположенном месте, автомобиль не успел вовремя затормозить.

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

Ранее Atas.info сообщал о пробке, растянувшейся на 7 километров на Большевистской магистрали в Новосибирске.

Читайте также:
Смертельное ДТП: под Новосибирском на трассе столкнулись грузовики - есть погибшийЛобовое столкновение: под Новосибирском погиб 39-летний водитель Lada Granta
#ДТП#Транспорт#Происшествия#Авария#7-летний#Дети#Травмы#Новосибирск
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Сегодня, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Сегодня, 05:23
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
Вчера, 11:13
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Сегодня, 03:47
Проблема будущих поколений: чиновники не хотят менять места новых мусорных полигонов
Сегодня, 02:58
Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи
Сегодня, 05:55