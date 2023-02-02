Госпитализировали с травмами: в Новосибирске сбили 7-летнего ребенка

Авария произошла в Кировском районе города в четверг, 2 февраля. Утром, в восьмом часу, на улице Шмонина водитель иномарки Nissan Sunny наехала на ребенка. Школьник переходил дорогу в неположенном месте, автомобиль не успел вовремя затормозить.