Госпитализировали с травмами: в Новосибирске сбили 7-летнего ребенка

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Авария произошла в Кировском районе города в четверг, 2 февраля. Утром, в восьмом часу, на улице Шмонина водитель иномарки Nissan Sunny наехала на ребенка. Школьник переходил дорогу в неположенном месте, автомобиль не успел вовремя затормозить.
Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.
Ранее Atas.info сообщал о пробке, растянувшейся на 7 километров на Большевистской магистрали в Новосибирске.