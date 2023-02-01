«На дороге одни олени»: в Новосибирске улицу Большевистскую сковала огромная пробка

В Новосибирске улицу Большевистскую сковала 7-километровая пробка

Пробка растянулась на 7 километров на Большевистской магистрали в Новосибирске утром 1 февраля. А в целом ситуацию на дорогах города сейчас оценивают в 9 баллов из 10.