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Published Сегодня, 02:20

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Updated Сегодня, 02:22

«На дороге одни олени»: в Новосибирске улицу Большевистскую сковала огромная пробка

1 февраля 2023, 02:20
Фото: 1MI
Пробка на Большевичке - 7-километровый затор

В Новосибирске улицу Большевистскую сковала 7-километровая пробка

Пробка растянулась на 7 километров на Большевистской магистрали в Новосибирске утром 1 февраля. А в целом ситуацию на дорогах города сейчас оценивают в 9 баллов из 10.

По данным 2ГИС, проезд затруднен от Речного вокзала до Разъезда Иня. Возле Музея колокольного звона в ДТП попал автомобиль – практически парализован правый ряд.

Машины не трогаются с места по 5-10 минут. Особенно жесткий коллапс наблюдается на подъезде к станции метрополитена.

Фото: 2ГИС
«Потому, что одни олени на дороге, вот мы и стоим»;
«Это больше кони, который досыпают в машине», - пишут автовладельцы в чате 2ГИС.

Также затор образовался на съезде с Бугринского моста.

#Алина Шефер#Пробка#ДТП#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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