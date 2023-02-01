«На дороге одни олени»: в Новосибирске улицу Большевистскую сковала огромная пробка

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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По данным 2ГИС, проезд затруднен от Речного вокзала до Разъезда Иня. Возле Музея колокольного звона в ДТП попал автомобиль – практически парализован правый ряд.
Машины не трогаются с места по 5-10 минут. Особенно жесткий коллапс наблюдается на подъезде к станции метрополитена.
«Потому, что одни олени на дороге, вот мы и стоим»;
«Это больше кони, который досыпают в машине», - пишут автовладельцы в чате 2ГИС.
Также затор образовался на съезде с Бугринского моста.