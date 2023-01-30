Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
По данным Госавтоинспекции, все произошло 30 января в 5:10 на автодороге К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий".
На 41-м километре трассы водитель за рулем грузовика Volvo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной ГАЗ.
В результате аварии погиб водитель автомобиля ГАЗ. Его возраст и личность устанавливается.
Также водитель Volvo обратился за медицинской помощью. Характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что ранее в Новосибирской области погиб в ДТП 39-летний водитель Lada Granta. Произошло все в Ордынском районе.