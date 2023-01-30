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Posted Сегодня, 01:59

Published Сегодня, 01:59

Modified Сегодня, 02:04

Updated Сегодня, 02:04

Смертельное ДТП: под Новосибирском на трассе столкнулись грузовики - есть погибший

30 января 2023, 01:59
Фото: ГИБДД по НСО
Возраст и личность погибшего мужчины уточняется

В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб водитель

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб один водитель, подробности назвали в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло 30 января в 5:10 на автодороге К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий".

На 41-м километре трассы водитель за рулем грузовика Volvo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной ГАЗ.

В результате аварии погиб водитель автомобиля ГАЗ. Его возраст и личность устанавливается.

Также водитель Volvo обратился за медицинской помощью. Характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Лобовое столкновение: под Новосибирском погиб 39-летний водитель Lada Granta
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Напомним, что ранее в Новосибирской области погиб в ДТП 39-летний водитель Lada Granta. Произошло все в Ордынском районе. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирская область
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