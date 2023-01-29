В Новосибирской области на трассе в ДТП погиб 39-летний мужчина

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По данным Госавтоинспекции, авария произошла 29 января, около 15 часов на автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар».
На 146-м километре 21-летний парень не справился с управлением автомобиля Honda Torneo и выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с машиной LADA GRANTA, которой управлял 39-летний водитель.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля LADA. В больницу доставлены водитель и 21-летняя пассажирка машины Honda. Характер полученных травм уточняется.
Напомним, что ранее в Новосибирске погиб водитель грузовика. Он зацепился за мост на улице Ипподромская. Кузов буквально раздавило.