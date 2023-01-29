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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Новосибирской области на трассе в ДТП погиб 39-летний мужчина

29 января 2023, 11:08
Фото: ГИБДД по НСО
Погиб 39-летний водитель
В Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, о чем сообщили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 29 января, около 15 часов на автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар».

На 146-м километре 21-летний парень не справился с управлением автомобиля Honda Torneo и выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с машиной LADA GRANTA, которой управлял 39-летний водитель.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля LADA. В больницу доставлены водитель и 21-летняя пассажирка машины Honda. Характер полученных травм уточняется.

В Новосибирске погиб водитель самосвала, зацепившись за мост поднятым кузовом
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Напомним, что ранее в Новосибирске погиб водитель грузовика. Он зацепился за мост на улице Ипподромская. Кузов буквально раздавило. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область
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