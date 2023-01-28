В Новосибирске погиб водитель грузовика, зацепившись за мост на ул. Ипподромская

Мужчина 1982 года рождения, управляя самосвалом ИСУЗУ 28 января 2023 года, погиб в Центральном районе Новосибирска. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, двигаясь на автомобиле с поднятым кузовом и зацепившись за мост на ул. Ипподромская.