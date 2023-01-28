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Самосвал ИСУЗУ с поднятым кузовом двигался по ул. Ипподромская в сторону ул. Инженера Будагова 28 января в 6 часов 35 минут, столкнувшись с железнодорожным мостом, резко принял вертикальное положение. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии.
Авария произошла напротив дома 2Б по ул. Серебренниковская. На месте происшествия работают следователи, причины ДТП выясняются.
24 января 2023 года под Новосибирском автомобиль скорой помощи попал в аварию, среди погибших - медработники.