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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В Новосибирске погиб водитель самосвала, зацепившись за мост поднятым кузовом

28 января 2023, 04:30
Фото: atas.info
Грузовой автомобиль с поднятым кузовом не смог проехать под мостом, водитель погиб.

В Новосибирске погиб водитель грузовика, зацепившись за мост на ул. Ипподромская

Мужчина 1982 года рождения, управляя самосвалом ИСУЗУ 28 января 2023 года, погиб в Центральном районе Новосибирска. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, двигаясь на автомобиле с поднятым кузовом и зацепившись за мост на ул. Ипподромская.

Самосвал ИСУЗУ с поднятым кузовом двигался по ул. Ипподромская в сторону ул. Инженера Будагова 28 января в 6 часов 35 минут, столкнувшись с железнодорожным мостом, резко принял вертикальное положение. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии. 

Авария произошла напротив дома 2Б по ул. Серебренниковская. На месте происшествия работают следователи, причины ДТП выясняются.

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24 января 2023 года под Новосибирском автомобиль скорой помощи попал в аварию, среди погибших - медработники.

#Погиб#ДТП#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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