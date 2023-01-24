«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Авария произошла в Коченевском районе сегодня утром на Северном объезде. На дороге столкнулись скорая медицинская помощь и легковой автомобиль. В ДТП погибли четыре человека, еще трое пострадавших в больнице с различными травмами. Среди погибших: фельдшер и сменный водитель, а также водитель легковушки и его пассажир.
В ВК-группе АСТ-54 новосибирцы в комментариях выражают соболезнования семьям погибших. Также некоторые очевидцы рассуждают о возможных причинах аварии:
«Ехали по работе , темно не видно , впереди заискрилось все , сразу сбавили скорость , там буквально секунд 20 мы бы тоже туда попали , снег ничего не видно не понятно кто виноват и как так получилось»;
«Ушли на последнее дежурство. Родным сил, всё пережить»;
«Земля вам пухом мальчишки, а ведь только утром на работе смеялись с ними, в одно мгновение и нет парней»;
«А водителя Митсубиси никому не жаль? А как теперь его родным жить, а детям? Он вообще просто оказался не в том месте, ни в то время. Я понимаю, родные, близкие, товарищи в скорой, но и о других людях тоже нужно думать, которые погибли, к сожалению, но по вине именно водителя скорой по данным ГИБДД. Пусть земля им будет пухом всем!»;
«Опять ужасная трагедия…наша скорая, как так то, зачем…молодые же вы, рано еще»;
«Плохие дороги и + погодные условия! Берегите себя и близких!!!»;
«Северный объезд, трасса смерти! На моих глазах парня на иномарке размотало наглухо, под бензовоза залетел, гололёд ужасный, а дорожники "молодцы" авария произошла, проехали посыпали типо у нас всё нормально!».
Напомним, что по некоторым данным, в разбившейся скорой помощи находились только медики. Пациентов в салоне не было, так как они их доставили в больницу еще утром. Скорая возвращалась домой в Татарск.
*Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена