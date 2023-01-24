«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой

Авария произошла в Коченевском районе сегодня утром на Северном объезде. На дороге столкнулись скорая медицинская помощь и легковой автомобиль. В ДТП погибли четыре человека, еще трое пострадавших в больнице с различными травмами. Среди погибших: фельдшер и сменный водитель, а также водитель легковушки и его пассажир.