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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

4 человека погибли, 3 пострадали: под Новосибирском произошло жуткое ДТП со скорой

Сегодня, 05:13
Фото: МВД Медиа
В аварии погибли четыре человека

СК начал проверку смертельного ДТП со скорой в Новосибирской области

Следователи организовали проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в котором погибли четыре человека, сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, авария произошла 24 января на автодороге «Северный обход», рядом с селом Буньково. Автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.

В жутком ДТП со скорой под Новосибирском погибли четыре человека
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В результате ДТП погибли четыре человека: водитель легковушки, его пассажир, и два пассажира скорой помощи. Еще три человека пострадали. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели и очевидцы аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Новосибирске произошла серьезная авария со скорой. Всего в ДТП пострадали 6 человек, в том числе врач. Мужчина заново учился ходить.

#ДТП#Погиб#Транспорт#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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