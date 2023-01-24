Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По данным следствия, авария произошла 24 января на автодороге «Северный обход», рядом с селом Буньково. Автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.
В результате ДТП погибли четыре человека: водитель легковушки, его пассажир, и два пассажира скорой помощи. Еще три человека пострадали. Они доставлены в больницу с различными травмами.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели и очевидцы аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Новосибирске произошла серьезная авария со скорой. Всего в ДТП пострадали 6 человек, в том числе врач. Мужчина заново учился ходить.