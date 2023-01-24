В результате ДТП погибли водитель Митцубиси и его пассажир, также в автомобиле УАЗ скончались два пассажира. Пострадавших трое: два пассажира легковушки и водитель скорой помощи. Они доставлены в больницу. Характер травм уточняется. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.