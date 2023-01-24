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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В жутком ДТП со скорой под Новосибирском погибли четыре человека

Сегодня, 05:03
Фото: СУ СК по НСО
Два пассажира в скорой и два человека в легковушке погибли на месте

В Новосибирской области в ДТП со скорой помощью погибли четыре человека

В Коченевском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом: скорая выехала на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 8:15 на автодороге «Северный обход». Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками. В пути следования машина наехала на барьерное ограждение, затем скорая выехала на встречную полосу и там врезалась в легковой автомобиль «Митцубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся.

В результате ДТП погибли водитель Митцубиси и его пассажир, также в автомобиле УАЗ скончались два пассажира. Пострадавших трое: два пассажира легковушки и водитель скорой помощи. Они доставлены в больницу. Характер травм уточняется. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что днем ранее в Пермском крае произошла подобная авария со скорой помощью, в результате которой погибли водитель и пациенты в реанимобиле. Еще двое пациентов были срочно госпитализированы в больницу. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область
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