Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Авария произошла в 8:15 на автодороге «Северный обход». Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками. В пути следования машина наехала на барьерное ограждение, затем скорая выехала на встречную полосу и там врезалась в легковой автомобиль «Митцубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся.
В результате ДТП погибли водитель Митцубиси и его пассажир, также в автомобиле УАЗ скончались два пассажира. Пострадавших трое: два пассажира легковушки и водитель скорой помощи. Они доставлены в больницу. Характер травм уточняется. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что днем ранее в Пермском крае произошла подобная авария со скорой помощью, в результате которой погибли водитель и пациенты в реанимобиле. Еще двое пациентов были срочно госпитализированы в больницу.