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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Трое детей пострадали в ДТП с новосибирской маршруткой № 45 и иномаркой

Сегодня, 09:37
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Пострадавшие в больнице
В Новосибирске маршрутка №45 столкнулась с легковым автомобилем: есть пострадавшие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 12 часов в Октябрьском районе Новосибирска. Со стороны Ключ-Камышенского Плато ехала женщина на автомобиле БМВ в сторону ТЭЦ-5.

По неустановленным причинам она выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси лоб в лоб. Маршрутка следовала по маршруту № 45, в которой ехали 4 пассажира.

В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе водитель и пассажир БМВ, а также женщина и трое детей. Они с различными травмами доставлены в больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что ранее водитель Ксении Собчак выплатил дочери погибшей в ДТП жительнице Новосибирска компенсацию в 300 тысяч рублей. В 2021 году телеведущая ехала на такси бизнес-класса и попала в ДТП. В нем погибло два человека. Виновника отправили в колонию и обязали выплатить штраф. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Происшествия#Транспорт#Дети#Новосибирск
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