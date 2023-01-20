Трое детей пострадали в ДТП с новосибирской маршруткой № 45 и иномаркой

Напомним, что ранее водитель Ксении Собчак выплатил дочери погибшей в ДТП жительнице Новосибирска компенсацию в 300 тысяч рублей. В 2021 году телеведущая ехала на такси бизнес-класса и попала в ДТП. В нем погибло два человека. Виновника отправили в колонию и обязали выплатить штраф.