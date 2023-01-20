Трое детей пострадали в ДТП с новосибирской маршруткой № 45 и иномаркой

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
ДТП произошло в 12 часов в Октябрьском районе Новосибирска. Со стороны Ключ-Камышенского Плато ехала женщина на автомобиле БМВ в сторону ТЭЦ-5.
По неустановленным причинам она выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси лоб в лоб. Маршрутка следовала по маршруту № 45, в которой ехали 4 пассажира.
В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе водитель и пассажир БМВ, а также женщина и трое детей. Они с различными травмами доставлены в больницу.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее водитель Ксении Собчак выплатил дочери погибшей в ДТП жительнице Новосибирска компенсацию в 300 тысяч рублей. В 2021 году телеведущая ехала на такси бизнес-класса и попала в ДТП. В нем погибло два человека. Виновника отправили в колонию и обязали выплатить штраф.