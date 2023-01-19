Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Трагедия произошла в октябре 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной. В тот день лоб в лоб столкнулись Volkswagen и VIP-такси Mercedes-Maybach. В последней машине сидела известная в России телеведущая Ксения Собчак. Звезда ехала в аэропорт.
В другой машине была фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Она погибла после удара вместе с другой женщиной, оказавшейся в пострадавшем автомобиле.
Суды длились больше года. Водителя такси Олега Цоя отправили в колонию-поселение на два года. Также он выплатил дочери погибшей сибирячки 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, пишет Газета.ру.
Напомним, ранее сбитый бывшим депутатом в Татарске мальчик встретился с художником Никасом Сафроновым. Он отпраздновал с ним день рождения после длительного лечения. В октябре прошлого года его сбил депутат Сергей Мамонтов, который бросил ребенка умирать.