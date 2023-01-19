Трагедия произошла в октябре 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной. В тот день лоб в лоб столкнулись Volkswagen и VIP-такси Mercedes-Maybach. В последней машине сидела известная в России телеведущая Ксения Собчак. Звезда ехала в аэропорт.