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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Водитель Собчак выплатил 300 тысяч дочери погибшей в ДТП женщины из Новосибирска

Сегодня, 03:47
Фото: ВК/Это Сочи, Детка! [Типичный Сочи]
Последствия аварии в Сочи
Дочери фитнес-тренера Екатерины Тарасовой из Новосибирска выплатили компенсацию за моральный ущерб после смерти матери в ДТП.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной. В тот день лоб в лоб столкнулись Volkswagen и VIP-такси Mercedes-Maybach. В последней машине сидела известная в России телеведущая Ксения Собчак. Звезда ехала в аэропорт.

В другой машине была фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Она погибла после удара вместе с другой женщиной, оказавшейся в пострадавшем автомобиле.

Суды длились больше года. Водителя такси Олега Цоя отправили в колонию-поселение на два года. Также он выплатил дочери погибшей сибирячки 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, пишет Газета.ру.

Сбитый экс-депутатом ребенок из Татарска отметил день рождения с Никасом Сафроновым
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Напомним, ранее сбитый бывшим депутатом в Татарске мальчик встретился с художником Никасом Сафроновым. Он отпраздновал с ним день рождения после длительного лечения. В октябре прошлого года его сбил депутат Сергей Мамонтов, который бросил ребенка умирать. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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