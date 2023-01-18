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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Сбитый экс-депутатом ребенок из Татарска отметил день рождения с Никасом Сафроновым

Сегодня, 02:52
Фото: atas.info / АСТ-54/страница Никаса Сафронова ВК
Коллаж из нашего архива, тогда Сафронов первый раз приглашал ребенка в Москву
Сбитый бывшим депутатом в Татарске мальчик встретился с художником Никосом Сафроновым.

Громкое ДТП произошло в городе Татарск Новосибирской области в октябре 2022 года. Тогда еще депутат Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике 6-летнего ребенка. Никакой помощи народный избранник ему не оказал и уехал с места аварии. Ребенок получил различные травмы, в том числе переломы.

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Эта громкая история дошла и до российских знаменитостей. В частности, до известного художника Никаса Сафронова. Он еще осенью приглашал мальчика к себе в гости. Знаменитость обещал раскрыть секреты рисования, а также написать портрет ребенка. Пока пострадавший проходил реабилитацию, приехать в Москву он не мог.

14 января у мальчика было день рождения – праздновал свои 7 лет. Вместе с мамой он отправился в гости к Сафронову, пишет Сиб. фм. Отпраздновали радостное событие они вместе. Спустя несколько дней, вернулись домой, в Татарск.

Напомним, в Татарске суд снова рассмотрит дело бывшего депутата Сергея Мамонтова. Ранее дело закрыли из-за примирения сторон. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Депутат Мамонтов переехал ребенка
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