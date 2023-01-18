Эта громкая история дошла и до российских знаменитостей. В частности, до известного художника Никаса Сафронова. Он еще осенью приглашал мальчика к себе в гости. Знаменитость обещал раскрыть секреты рисования, а также написать портрет ребенка. Пока пострадавший проходил реабилитацию, приехать в Москву он не мог.