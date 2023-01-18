Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
Громкое ДТП произошло в городе Татарск Новосибирской области в октябре 2022 года. Тогда еще депутат Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике 6-летнего ребенка. Никакой помощи народный избранник ему не оказал и уехал с места аварии. Ребенок получил различные травмы, в том числе переломы.
Эта громкая история дошла и до российских знаменитостей. В частности, до известного художника Никаса Сафронова. Он еще осенью приглашал мальчика к себе в гости. Знаменитость обещал раскрыть секреты рисования, а также написать портрет ребенка. Пока пострадавший проходил реабилитацию, приехать в Москву он не мог.
14 января у мальчика было день рождения – праздновал свои 7 лет. Вместе с мамой он отправился в гости к Сафронову, пишет Сиб. фм. Отпраздновали радостное событие они вместе. Спустя несколько дней, вернулись домой, в Татарск.
Напомним, в Татарске суд снова рассмотрит дело бывшего депутата Сергея Мамонтова. Ранее дело закрыли из-за примирения сторон.