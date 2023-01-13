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Сбившего в Татарске 6-летнего мальчика экс-депутата Мамонтова снова будут судить

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
Прокурор обжаловал решение суда
В Татарске Новосибирской области суд снова рассмотрит дело бывшего депутата Сергея Мамонтова, который в октябре прошлого года сбил маленького ребенка и уехал с места ДТП.

На сайте Татарского районного суда сообщается, что 10 января в районный суд поступило уголовное дело в отношении экс-депутата Сергея Мамонтова, которого ранее оправдали. Выяснилось, что прокурор апеллировал решение суда над бывшим народным избранником. Слушание назначено на 23 января.

Возобновление дела связано с обжалованием прокурора решения мирового суда о прекращении уголовного дела. Его закрыли из-за примирения сторон – Мамонтов выплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей в качестве компенсации.  

Напомним, что громкий инцидент произошел 30 октября прошлого года в городе Татарске. Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике 6-летнего ребенка, который случайно оказался под колесами машины. Мальчик попал в больницу с разными травмами, но вскоре поправился. Тогда депутата исключили из партии «ЕР» и лишили мандата.

Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
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#Эмилия Губарева#Депутат Мамонтов переехал ребенка#Татарск
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