Сбившего в Татарске 6-летнего мальчика экс-депутата Мамонтова снова будут судить

Напомним, что громкий инцидент произошел 30 октября прошлого года в городе Татарске. Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике 6-летнего ребенка, который случайно оказался под колесами машины. Мальчик попал в больницу с разными травмами, но вскоре поправился. Тогда депутата исключили из партии «ЕР» и лишили мандата.