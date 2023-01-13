Сбившего в Татарске 6-летнего мальчика экс-депутата Мамонтова снова будут судить

На сайте Татарского районного суда сообщается, что 10 января в районный суд поступило уголовное дело в отношении экс-депутата Сергея Мамонтова, которого ранее оправдали. Выяснилось, что прокурор апеллировал решение суда над бывшим народным избранником. Слушание назначено на 23 января.
Возобновление дела связано с обжалованием прокурора решения мирового суда о прекращении уголовного дела. Его закрыли из-за примирения сторон – Мамонтов выплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей в качестве компенсации.
Напомним, что громкий инцидент произошел 30 октября прошлого года в городе Татарске. Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике 6-летнего ребенка, который случайно оказался под колесами машины. Мальчик попал в больницу с разными травмами, но вскоре поправился. Тогда депутата исключили из партии «ЕР» и лишили мандата.