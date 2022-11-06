Художественный деятель позвал мальчика к себе в Москву, после выздоровления. Там он откроет ребенку секреты рисования. Кроме того, Сафронов поможет родным деньгами и нарисует портрет малыша.
Напомним, что страшная авария произошла 30 октября в небольшом городе Татарск. Местный депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка и не оказал ему никакую помощь.
Мальчик получил различные травмы, а народный избранник уехал в неизвестном направлении. Правда, потом явился в полицию сам. Его арестовали на 11 суток.
Из партии Мамонтова исключили 31 октября. Пострадавший ребенок находится в новосибирской больнице, где ему оказывают квалифицированную помощь.
Напомним, что ранее семье ребенка обещала оказать блогер Ида Галич. Женщина готова оплатить юриста, чтобы виновник ответил по всей строгости закона.