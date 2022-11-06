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Художник Никас Сафронов поможет ребенку, которого сбил депутат под Новосибирском

Сегодня, 09:32
Фото: АСТ-54/страница Никаса Сафронова ВК
Он готов оказать семье финансовую поддержку, а также научить ребенка рисовать
Никас Сафронов заявил, что поможет мальчику, сбитому в Татарске Новосибирской области. Об этом художник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Художественный деятель позвал мальчика к себе в Москву, после выздоровления. Там он откроет ребенку секреты рисования. Кроме того, Сафронов поможет родным деньгами и нарисует портрет малыша.

Напомним, что страшная авария произошла 30 октября в небольшом городе Татарск. Местный депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка и не оказал ему никакую помощь.

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Мальчик получил различные травмы, а народный избранник уехал в неизвестном направлении. Правда, потом явился в полицию сам. Его арестовали на 11 суток.

Из партии Мамонтова исключили 31 октября. Пострадавший ребенок находится в новосибирской больнице, где ему оказывают квалифицированную помощь.

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Напомним, что ранее семье ребенка обещала оказать блогер Ида Галич. Женщина готова оплатить юриста, чтобы виновник ответил по всей строгости закона. 

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