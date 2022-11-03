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Депутата с позором выгнали из партии за ДТП с ребенком под Новосибирском

Сегодня, 06:26
Фото: АСТ-54/1MI
Из партии Мамонтова исключили еще 31 октября

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, исключили из партии ЕР

Депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка в городе Татарск Новосибирской области, исключили из партии «Единая Россия», о чем рассказала руководитель регионального исполкома «ЕР» Юлия Швец.

Народный избранник был исключен из партии еще 31 октября-2022 – на следующей день, после злополучной аварии. Также руководитель исполкома Швец заявила, что за оставление ребенка в опасности Мамонтов понесет наказание по всей строгости закона. До 7 ноября виновника ДТП  исключат и из депутатского объединения Татарского района.

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Напомним, что громкое ДТП произошло 30 октября в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов ехал на внедорожнике и во дворе дома сбил 6-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы.

Однако водитель не оказал ребенку никакой помощи: он вышел из машины, а затем уехал в неизвестном направлении. Тогда автомобилиста объявили в розыск, но он сам явился в больницу. Позднее его арестовали на 11 суток, против него возбуждено уголовное дело по факту оставления человека в опасности.

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Сейчас мальчик находится в новосибирской больнице. У него черепно-мозговая и другие травмы. Его перевезли на вертолете, здоровью малыша ничего не угрожает.

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