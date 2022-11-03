Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, исключили из партии ЕР

Однако водитель не оказал ребенку никакой помощи: он вышел из машины, а затем уехал в неизвестном направлении. Тогда автомобилиста объявили в розыск, но он сам явился в больницу. Позднее его арестовали на 11 суток, против него возбуждено уголовное дело по факту оставления человека в опасности.