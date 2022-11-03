Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, исключили из партии ЕР

Народный избранник был исключен из партии еще 31 октября-2022 – на следующей день, после злополучной аварии. Также руководитель исполкома Швец заявила, что за оставление ребенка в опасности Мамонтов понесет наказание по всей строгости закона. До 7 ноября виновника ДТП исключат и из депутатского объединения Татарского района.
Напомним, что громкое ДТП произошло 30 октября в Татарске. Депутат Сергей Мамонтов ехал на внедорожнике и во дворе дома сбил 6-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы.
Однако водитель не оказал ребенку никакой помощи: он вышел из машины, а затем уехал в неизвестном направлении. Тогда автомобилиста объявили в розыск, но он сам явился в больницу. Позднее его арестовали на 11 суток, против него возбуждено уголовное дело по факту оставления человека в опасности.
Сейчас мальчик находится в новосибирской больнице. У него черепно-мозговая и другие травмы. Его перевезли на вертолете, здоровью малыша ничего не угрожает.