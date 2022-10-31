atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Переехавший мальчика в Татарске депутат арестован на 11 суток

Сегодня, 10:16
Фото: Telegram-канал "Двач"
Водитель

В Татарске сбившего ребенка депутата арестовали на 11 суток за бегство с места ДТП

Татарский районный суд арестовал на 11 дней 67-летнего жителя района, предположительно, муниципального депутата Сергея Мамонтова, который накануне сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

“Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия”, - сообщает прокуратура.

Нарушитель признал вину, судебное решение в силу пока не вступило, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что управление СКР по Новосибирской области возбудило в отношении водителя уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

ДТП случилось в воскресенье, 30 октября, во дворе жилого дома, под колеса Toyota RAV4 попал 6-летний мальчик. Вопиющий случай записала камера видеонаблюдения, видео попало в СМИ и вызвало большой резонанс

По предварительным данным, внедорожником управлял районный депутат и директор Татарского ДРСУ (филиала по строительству, ремонту дорог «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов.

Читайте также:
"Пожизненно ему": соцсети о поведении депутата, сбившего ребенка в ТатарскеПереехавшего ребенка в Татарске депутата "с позором" исключат из "Единой России"
#Общество#Происшествия#Политика#Депутат Мамонтов переехал ребенка#Новосибирская область#Татарск#Депутат#ДТП#Ребенок#Суд#Арест#Видео
Подпишитесь
Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Сегодня, 08:48
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Сегодня, 09:45
Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
Вчера, 18:38
Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
Вчера, 11:27
Картины Зураба Церетели покажут новосибирцам в Художественном музее в ноябре-2022
Сегодня, 13:40
Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 08:19