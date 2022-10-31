Переехавший мальчика в Татарске депутат арестован на 11 суток

“Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия”, - сообщает прокуратура.
Нарушитель признал вину, судебное решение в силу пока не вступило, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что управление СКР по Новосибирской области возбудило в отношении водителя уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
ДТП случилось в воскресенье, 30 октября, во дворе жилого дома, под колеса Toyota RAV4 попал 6-летний мальчик. Вопиющий случай записала камера видеонаблюдения, видео попало в СМИ и вызвало большой резонанс
По предварительным данным, внедорожником управлял районный депутат и директор Татарского ДРСУ (филиала по строительству, ремонту дорог «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов.