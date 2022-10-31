Возбуждено уголовное дело против депутата, сбившего ребенка в Татарске

“Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности)”, - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что пострадавшему всего 6 лет, и подчеркивает, что водитель “не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи”. Там добавили, что мальчика доставили в центральную районную больницу.
ДТП имело место вчера, 30 октября, во дворе жилого дома, вопиющий случай попал на видео и получил широкую огласку.
По предварительным данным, внедорожником управлял районный депутат и директор Татарского ДРСУ (филиала по строительству, ремонту дорог «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов.
После случившегося иномарку объявили в розыск. Однако спустя некоторое время автомобилист сам пришел в полицию.