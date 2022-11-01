Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу

Шестилетнего ребенка, попавшего под колеса автомобиля, доставят в областную клиническую больницу на вертолете. Мальчик получил в ДТП различные травмы, он находился в реанимации в татарской больнице. Вертолет отправили сегодня, 1 ноября, в 09:30 по местному времени.
«Пациент был доставлен в центральную районную больницу города Татарск. Были проведены все необходимые медицинские мероприятия, мальчик лежал в реанимации. Сегодня пациент будет переведен в областную клиническую больницу, вертолет вылетает в 9:30», - доложил губернатору НСО глава регионального Минздрава.
Напомним, что в городе Татарск 67-летний депутат и глава ДРСУ Сергей Мамонтов переехал мальчика на автомобиле. Народный избранник не оказал никакой помощи пострадавшему и скрылся с места ДТП.
Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу с травмами головы и переломом. Водителя же объявили в розыск, но тот сам явился в полицию. Мамонтова арестовали на 11 суток. СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности.