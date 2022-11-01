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Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу

Сегодня, 02:56
Фото: Правительство НСО
Мальчик получил различные травмы, его госпитализируют в новосибирское медучреждение
За пострадавшим ребенком, которого переехал депутат в Татарске, отправят вертолет и отвезут в областную больницу в Новосибирск. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве 1 ноября-2022.

Шестилетнего ребенка, попавшего под колеса автомобиля, доставят в областную клиническую больницу на вертолете. Мальчик получил в ДТП различные травмы, он находился в реанимации в татарской больнице. Вертолет отправили сегодня, 1 ноября, в 09:30 по местному времени.

«Пациент был доставлен в центральную районную больницу города Татарск. Были проведены все необходимые медицинские мероприятия, мальчик лежал в реанимации. Сегодня пациент будет переведен в областную клиническую больницу, вертолет вылетает в 9:30», - доложил губернатору НСО глава регионального Минздрава.

Напомним, что в городе Татарск 67-летний депутат и глава ДРСУ Сергей Мамонтов переехал мальчика на автомобиле. Народный избранник не оказал никакой помощи пострадавшему и скрылся с места ДТП.

Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу с травмами головы и переломом. Водителя же объявили в розыск, но тот сам явился в полицию. Мамонтова арестовали на 11 суток. СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности. 

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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