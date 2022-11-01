Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу

Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу с травмами головы и переломом. Водителя же объявили в розыск, но тот сам явился в полицию. Мамонтова арестовали на 11 суток. СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности.