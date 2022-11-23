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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске

Сегодня, 08:18
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Перевернувшаяся карета скорой помощи
Органы внутренних дел возбудили по требованию прокуратуры уголовное дело против водителя Toyota Fielder, врезавшегося в карету скорой помощи на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе в конце октября, сообщает надзорное ведомство.

По требованию прокуратуры г. Новосибирска следователем органов внутренних дел в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (“Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью” - прим. ред.)”, - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора, а в результате ДТП несколько человек получили травмы различной степени тяжести, добавили в прокуратуре.

Как писал Atas.info, всего в аварии пострадали 6 человек, больше всего - врач Александр Сименков. У медика диагностировали переломы, особенно сильно был травмирован позвоночник, потребовалась операция. Сейчас мужчина заново учится ходить.

Напомним, что виновник ДТП был пьян - так показало медицинское освидетельствование.

Разбившийся в Новосибирске врач скорой помощи научился заново ходить
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#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Скорая помощь#Уголовное дело#Прокуратура
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