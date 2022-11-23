Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске

“По требованию прокуратуры г. Новосибирска следователем органов внутренних дел в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (“Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью” - прим. ред.)”, - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора, а в результате ДТП несколько человек получили травмы различной степени тяжести, добавили в прокуратуре.
Как писал Atas.info, всего в аварии пострадали 6 человек, больше всего - врач Александр Сименков. У медика диагностировали переломы, особенно сильно был травмирован позвоночник, потребовалась операция. Сейчас мужчина заново учится ходить.
Напомним, что виновник ДТП был пьян - так показало медицинское освидетельствование.