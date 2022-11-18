Разбившийся в Новосибирске врач скорой помощи научился заново ходить

Роковое ДТП произошло 30 октября в Кировском районе. Тогда нетрезвый водитель врезался в машину скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. В аварии пострадали шесть человек, среди которых был врач Александр Семенков.
Тогда медики диагностировали у мужчины переломы, ушибы и ссадины. Сильнее всего пострадал позвоночник. Врачи сделали операцию на позвоночник, тогда и начался тяжелый реабилитационный период. Александр через время смог постепенно самостоятельно двигаться, вставать и ходить.
На момент выписки врач уже мог идти по коридору. Несмотря на то, что ему еще нужно время на восстановление, медик уже мечтает вернуться на работу в скорой помощи.
Напомним, что медицинское освидетельствование выявило, что виновный водитель иномарки был нетрезв. Права он получил только в прошлом году, добавили в полиции.