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Разбившийся в Новосибирске врач скорой помощи научился заново ходить

Сегодня, 06:41
Фото: ВК/НИИТО
На фото врач скорой Александр Семенков
В Новосибирске прооперировали врача скорой помощи, который разбился в ДТП: теперь мужчина учится заново ходить, подробности рассказали в ВК-группе НИИТО.

Роковое ДТП произошло 30 октября в Кировском районе. Тогда нетрезвый водитель врезался в машину скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. В аварии пострадали шесть человек, среди которых был врач Александр Семенков.

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Тогда медики диагностировали у мужчины переломы, ушибы и ссадины. Сильнее всего пострадал позвоночник. Врачи сделали операцию на позвоночник, тогда и начался тяжелый реабилитационный период. Александр через время смог постепенно самостоятельно двигаться, вставать и ходить.

На момент выписки врач уже мог идти по коридору. Несмотря на то, что ему еще нужно время на восстановление, медик уже мечтает вернуться на работу в скорой помощи.

Напомним, что медицинское освидетельствование выявило, что виновный водитель иномарки был нетрезв. Права он получил только в прошлом году, добавили в полиции. 

#Транспорт#Происшествия#Эмилия Губарева
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