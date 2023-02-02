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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Анатолий Локоть рассказал о строительстве 60-этажного небоскрёба в Новосибирске

2 февраля 2023, 11:22
Фото: ВК-профиль "Анатолий Локоть"
Мэр Новосибирска высказался о строительстве небоскреба.

О возведении 60-ти этажной многоэтажки спросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя

На пресс-конференции, которая состоялась второго февраля, новосибирский градоначальник осветил подробности постройки небоскреба возле метро “Октябрьская”.

«Вопросы связаны не только с землёй, но и с небом.<...> Кроме того, вспомните, какое беспокойство вызывало в своё время у жителей строительство в Новосибирске зданий выше 20 этажей. Однако они существуют и успешно функционируют», — цитирует Анатолия Локтя издание Сиб.фм.

Так, для согласования всех вопросов по планированию масштабной постройки требуется согласование с Росавиацией.

Однако мэр Новосибирска считает, что все технические трудности преодолимы. Он также сослался на опыт постройки подобных сооружений в других городах страны.

Ранее Atas.info писал о причинах срыва сроков  строительства станции метро "Спортивная".

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#Город#Стройка#Небоскреб#60-этажный#Новосибирск#Анатолий Локоть
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