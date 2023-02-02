Анатолий Локоть рассказал о строительстве 60-этажного небоскрёба в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Вопросы связаны не только с землёй, но и с небом.<...> Кроме того, вспомните, какое беспокойство вызывало в своё время у жителей строительство в Новосибирске зданий выше 20 этажей. Однако они существуют и успешно функционируют», — цитирует Анатолия Локтя издание Сиб.фм.
Так, для согласования всех вопросов по планированию масштабной постройки требуется согласование с Росавиацией.
Однако мэр Новосибирска считает, что все технические трудности преодолимы. Он также сослался на опыт постройки подобных сооружений в других городах страны.
Ранее Atas.info писал о причинах срыва сроков строительства станции метро "Спортивная".