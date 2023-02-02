Анатолий Локоть рассказал о строительстве 60-этажного небоскрёба в Новосибирске

«Вопросы связаны не только с землёй, но и с небом.<...> Кроме того, вспомните, какое беспокойство вызывало в своё время у жителей строительство в Новосибирске зданий выше 20 этажей. Однако они существуют и успешно функционируют», — цитирует Анатолия Локтя издание Сиб.фм.