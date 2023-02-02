Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Летом 2022 года суд Новосибирска огласил приговор по делу росгвардейцев Ивана Кудрявцева и Эдуарда Усанькова, которые в 2017 году проводили задержание преступной группировки. В тот день сотрудники по ошибке расстреляли автомобиль Вячеслава Романишко, который ехал в своем направлении по одной из улиц Первомайского района.
По словам потерпевшего, силовики перепутали машины и произвели не менее 10 выстрелов. Водитель отпустил руль и закрылся руками, чтобы пули не попали к нему в голову. Далее автомобиль Вячеслава остановился и росгвардейцы вытащили водителя из машины. После этого на сибиряка надели наручники и начали избивать невиновного человека.
Тогда Вячеслав через суд пытался добиться сурового наказания на сотрудников СОБР. Два росгвардейца – Кудрявцев и Усаньков получили по 3,5 лишения свободы условно. Однако это решение не устроило пострадавшего, и он вместе с адвокатом подал апелляцию, пишет «Прецедент».
В итоге суд отклонил апелляцию, а решение вступило в законную силу. При этом росгвардейцы так свою вину и не признали. Они руководствуются тем, что действовали в рамках закона. Вячеслав намерен жаловаться в кассационный суд.