По словам потерпевшего, силовики перепутали машины и произвели не менее 10 выстрелов. Водитель отпустил руль и закрылся руками, чтобы пули не попали к нему в голову. Далее автомобиль Вячеслава остановился и росгвардейцы вытащили водителя из машины. После этого на сибиряка надели наручники и начали избивать невиновного человека.