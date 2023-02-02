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Published Сегодня, 10:30

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Суд оставил на свободе росгвардейцев, расстрелявших по ошибке машину новосибирца

2 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Сотрудники Росгвардии избили невиновного человека
Апелляционные жалобы на приговор сотрудникам Росгвардии, по ошибке расстрелявших автомобиль случайного свидетеля, оставили без изменения: силовики получили условное наказание за избиение новосибирца.

Летом 2022 года суд Новосибирска огласил приговор по делу росгвардейцев Ивана Кудрявцева и Эдуарда Усанькова, которые в 2017 году проводили задержание преступной группировки. В тот день сотрудники по ошибке расстреляли автомобиль Вячеслава Романишко, который ехал в своем направлении по одной из улиц Первомайского района.

По словам потерпевшего, силовики перепутали машины и произвели не менее 10 выстрелов. Водитель отпустил руль и закрылся руками, чтобы пули не попали к нему в голову. Далее автомобиль Вячеслава остановился и росгвардейцы вытащили водителя из машины. После этого на сибиряка надели наручники и начали избивать невиновного человека.

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Тогда Вячеслав через суд пытался добиться сурового наказания на сотрудников СОБР. Два росгвардейца – Кудрявцев и Усаньков получили по 3,5 лишения свободы условно. Однако это решение не устроило пострадавшего, и он вместе с адвокатом подал апелляцию, пишет «Прецедент».

В итоге суд отклонил апелляцию, а решение вступило в законную силу. При этом росгвардейцы так свою вину и не признали. Они руководствуются тем, что действовали в рамках закона. Вячеслав намерен жаловаться в кассационный суд.

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#Эмилия Губарева#Суд#Происшествия#Криминал#Новосибирск
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