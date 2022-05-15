Двух сотрудников Росгвардии судят за избиение невиновного человека в Новосибирске

Однако водитель легкового транспорта Вячеслав Романишко заявлял, что все было по-другому. По его версии, было около десяти выстрелов, после чего водитель испугался и лег на сидение, чтобы его не задели пули, при этом отпустил руль и никого на своем пути не видел. Когда машина остановилась, несколько человек из Росгвардии вытащили Вячеслава и начали жестоко избивать. Позже выяснилось, что потерпевший отношение к делу не имеет.