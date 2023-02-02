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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Новосибирске из-за снегопадов ввели режим чрезвычайной ситуации

2 февраля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Снег во дворах уберут "с помощью" режима чрезвычайной ситуации

Режим ЧП ввели в Новосибирске из-за большого количества неубранного снега

Поводом для введения режима чрезвычайной ситуации стали неубранные дороги так называемых 3, 4, 5 категорий — это не центральные улицы, а менее значимые дороги, в том числе, в частном секторе.

Об этом сообщает издание «Infopro» со ссылкой на  сообщение первого вице-мэра Олега Клемешова, который сегодня выступил на заседании комиссии госовета по городскому хозяйству.
Такая мера, по словам издания, позволит выделить дополнительные средства районным администрациям для привлечения подрядчиков с техникой, минуя проведения конкурсных процедур.
Вице-мэр также отметил, что из 80 процентов жалоб, 80 приходятся на внутриквартальные проезды.

Ранее сообщалось, что  регион выделит технику для уборки улиц Новосибирска в ущерб очистке областных дорог. Так распорядился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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