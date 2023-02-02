В Новосибирске из-за снегопадов ввели режим чрезвычайной ситуации

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Об этом сообщает издание «Infopro» со ссылкой на сообщение первого вице-мэра Олега Клемешова, который сегодня выступил на заседании комиссии госовета по городскому хозяйству.
Такая мера, по словам издания, позволит выделить дополнительные средства районным администрациям для привлечения подрядчиков с техникой, минуя проведения конкурсных процедур.
Вице-мэр также отметил, что из 80 процентов жалоб, 80 приходятся на внутриквартальные проезды.
Ранее сообщалось, что регион выделит технику для уборки улиц Новосибирска в ущерб очистке областных дорог. Так распорядился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.