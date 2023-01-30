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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главе регионального Минтранса Анатолию Костылевскому выделить дополнительную технику областных служб для помощи мэрии областного центра в очистке дорог от снега.
"Сейчас напряженная ситуация так же на дорогах федерального и регионального значения, техника вся задействована. Прошу два дня, что бы разгрестись на дорогах", - заявил в ответ Костылевский в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 января.
Однако глава региона подчеркнул, что решение о выделении техники Новосибирску должно быть принято сегодня и возможно, за счет снижения интенсивности очистки ряда областных дорог, где наблюдается невысокий автомобильный трафик.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в течение прошедшей недели ежесуточно к уборке снега привлекали от 400 до 500 спецмашин, часть из них - коммерческая техника, привлеченная по договорам. За черту города вывезено более 140 тысяч кубометров снега. Глава муниципалитета анонсировал совместные с прокуратурой рейды по оценке качества уборки арендаторами муниципальных территорий. Тех, что не чистит снег, будут штрафовать.