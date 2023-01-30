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Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Дороги Новосибирска будет чистить областная техника в ущерб региональным трассам

30 января 2023, 04:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирске наступил снежный коллапс

Губернатор поручил помочь мэру Новосибирска в уборке городских дорог

Регион выделит технику для уборки улиц Новосибирска в ущерб очистке областных дорог. Об этом распорядился губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главе регионального Минтранса Анатолию Костылевскому выделить дополнительную технику областных служб для помощи мэрии областного центра в очистке дорог от снега.

"Сейчас напряженная ситуация так же на дорогах федерального и регионального значения, техника вся задействована. Прошу два дня, что бы разгрестись на дорогах", - заявил в ответ Костылевский в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 января.

Однако глава региона подчеркнул, что решение о выделении техники Новосибирску должно быть принято сегодня и возможно, за счет снижения интенсивности очистки ряда областных дорог, где наблюдается невысокий автомобильный трафик.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в течение прошедшей недели ежесуточно к уборке снега привлекали от 400 до 500 спецмашин, часть из них  - коммерческая техника, привлеченная по договорам. За черту города вывезено более 140 тысяч кубометров снега. Глава муниципалитета анонсировал совместные с прокуратурой рейды по оценке качества уборки арендаторами муниципальных территорий. Тех, что не чистит снег, будут штрафовать.

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#Снег#Уборка#Техника#Город#Новосибирск
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