По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в течение прошедшей недели ежесуточно к уборке снега привлекали от 400 до 500 спецмашин, часть из них - коммерческая техника, привлеченная по договорам. За черту города вывезено более 140 тысяч кубометров снега. Глава муниципалитета анонсировал совместные с прокуратурой рейды по оценке качества уборки арендаторами муниципальных территорий. Тех, что не чистит снег, будут штрафовать.