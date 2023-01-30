Улица Ленина в самом центре Новосибирска, по решению мэрии превращенная в пешеходное пространство на время празнований в рамках "Новогодней столицы России" сегодня выглядит ужасно. Ее так официально не открыли для движения транспорта, но и у пешеходов вряд ли возникнет сейчас желание совершить тут семейную прогулку. Остается только догадываться, с каким недоумением смотрят на этот пейзаж гости города.