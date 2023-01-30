Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Улица Ленина в самом центре Новосибирска, по решению мэрии превращенная в пешеходное пространство на время празнований в рамках "Новогодней столицы России" сегодня выглядит ужасно. Ее так официально не открыли для движения транспорта, но и у пешеходов вряд ли возникнет сейчас желание совершить тут семейную прогулку. Остается только догадываться, с каким недоумением смотрят на этот пейзаж гости города.
Перекрытие улицы привело к тому, что бетонные блоки ранее ржавые, а ныне покрашенные, обросли сугробами. И похоже нет понимания, кто должен здесь наводить порядок. Муниципальной технике явно будут мешать эти блоки, да и статус пешеходной улицы, вероятно, накладывает ограничения на использование сил ДЭУ. Арендаторы помещений на первых этажах зданий тоже от отчистки открещиваются - дорога не их участок.
Еще недавно здесь сверкали огни гирлянд, звучала музыка, смех и царило праздничное новогоднее настроение, хоть формально новогодние праздники уже прошли. Сегодня же пространство в центре города напоминает сломанную игрушку, к которой потерял интерес ребенок и просто забросил ее в дальний угол.
Ранее в мэрии сообщали о планах открыть улицу для автомобильного движение к 10 февраля. Похоже, проезжую часть и сугробы вокруг нее уберут тоже примерно к этому сроку. Такое завершение не самого плохого эксперимента по созданию праздничной пешеходной зоны в центре невольно заставляет задуматься: а стоит ли его повторять?
И такая безрадостная картина наблюдается во многих местах Новосибирска. За примерами далеко ходить не надо - вот Красный проспект с видом на часовню. Еще один стандартный ракурс, который любят показывать на фото, когда речь идет о Новосибирске.