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Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Заваленный Новосибирск - ТОП-5 сугробов на "пешеходной" ул.Ленина и кварталах вокруг

30 января 2023, 03:35
Фото: atas.info
Так выглядит одна из центральных улиц Новосибирска

Новосиирск утонул в сугробах - смотрим фото "парадной" улицы Ленина в центре города

Дорожники расчитили основные автоманистрали в Новосибирске, а тротуары, дворы и межквартальные проезды утопают в снегу. Улица Ленина, ставшая центром новогодних празднований, похоже, сейчас, вообще никому не нужна и превратилась в царство сугробов

Улица Ленина в самом центре Новосибирска, по решению мэрии превращенная в пешеходное пространство на время празнований в рамках "Новогодней столицы России" сегодня выглядит ужасно. Ее так официально не открыли для движения транспорта, но и у пешеходов вряд ли возникнет сейчас желание совершить тут семейную прогулку. Остается только догадываться, с каким недоумением смотрят на этот пейзаж гости города.

Бетонные блоки, которые поставили в начала декабря, убирать никто не спешит

Перекрытие улицы привело к тому, что бетонные блоки ранее ржавые, а ныне покрашенные, обросли сугробами. И похоже нет понимания, кто должен здесь наводить порядок. Муниципальной технике явно будут мешать эти блоки, да и статус пешеходной улицы, вероятно, накладывает ограничения на использование сил ДЭУ. Арендаторы помещений на первых этажах зданий тоже от отчистки открещиваются - дорога не их участок.

Завалены горами снега и все подходы к улице Ленина

Еще недавно здесь сверкали огни гирлянд, звучала музыка, смех и царило праздничное новогоднее настроение, хоть формально новогодние праздники уже прошли. Сегодня же пространство в центре города напоминает сломанную игрушку, к которой потерял интерес ребенок и просто забросил ее в дальний угол.

Сугробы в понедельник, 30 января, стали главной достопримечательностью Новосибирска

Ранее в мэрии сообщали о планах открыть улицу для автомобильного движение к 10 февраля. Похоже, проезжую часть и сугробы вокруг нее уберут тоже примерно к этому сроку. Такое завершение не самого плохого эксперимента по созданию праздничной пешеходной зоны в центре невольно заставляет задуматься: а стоит ли его повторять?

Гости города любят фотографировать вид на Оперный театр через улицу Ленина

И такая безрадостная картина наблюдается во многих местах Новосибирска. За примерами далеко ходить не надо - вот Красный проспект с видом на часовню. Еще один стандартный ракурс, который любят показывать на фото, когда речь идет о Новосибирске.

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