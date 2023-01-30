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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Врачам скорой понадобилась помощь в Новосибирске, но не медицинская: застряли в снегу

30 января 2023, 03:17
Фото: 1MI
Машина скорой помощи увязла в снегу в Новосибирске - их вызволял трактор

В Новосибирске карета скорой помощи застряла в снегу на улице Суркова

Спешащий на вызов автомобиль скорой помощи застрял в снегу на улице Суркова в Новосибирске. Фельдшерам пришлось вызывать на место трактор.

В снежную ловушку фельдшеры на спецмашине «ГАЗель» попали вечером 29 января. В пути они увязли в сугробе и не смогли выбраться самостоятельно.

«Пытались буксировать, но спустя несколько попыток стало понятно, что выбраться своими силами сложно и невозможно. Даже люди помогали толкать, а потом уже вызвали трактор на помощь. Конечно, они и коллег предупредили о заснеженной дороге на этом участке», - рассказали Atas.info очевидцы.

Напомним, за день до инцидента на Суркова подобное произошло с другой каретой скорой на улице Спуск Ногина в Новосибирске. Местные рассказали, что за всю зиму там не чистили снег.

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Напомним, всю прошлую неделю в Новосибирске шли мощные снегопады. Все улицы замело рекордным количеством осадков. В снегу застревали люди и автомобили - наблюдались 10-балльные пробки.

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#Алина Шефер#Снег#Скорая помощь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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