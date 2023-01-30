Врачам скорой понадобилась помощь в Новосибирске, но не медицинская: застряли в снегу

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В снежную ловушку фельдшеры на спецмашине «ГАЗель» попали вечером 29 января. В пути они увязли в сугробе и не смогли выбраться самостоятельно.
«Пытались буксировать, но спустя несколько попыток стало понятно, что выбраться своими силами сложно и невозможно. Даже люди помогали толкать, а потом уже вызвали трактор на помощь. Конечно, они и коллег предупредили о заснеженной дороге на этом участке», - рассказали Atas.info очевидцы.
Напомним, за день до инцидента на Суркова подобное произошло с другой каретой скорой на улице Спуск Ногина в Новосибирске. Местные рассказали, что за всю зиму там не чистили снег.
Напомним, всю прошлую неделю в Новосибирске шли мощные снегопады. Все улицы замело рекордным количеством осадков. В снегу застревали люди и автомобили - наблюдались 10-балльные пробки.