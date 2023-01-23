Мощный снегопад обрушился на Новосибирск: машины и люди увязли в метровых сугробах

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сегодня передвигаться по мегаполису крайне непросто, как на транспорте, так и пешком. Так на Восходе грузовик спровоцировал жуткий затор, когда не смог взобраться на гору. На помощь к нему подоспели другие водители и случайные прохожие.
Страдают в эту метель не меньше и пешеходы. Некоторые с трудом пробираются к своим подъездам.
«Сугробы во дворах до того огромные, что скрывают полностью детей и миниатюрных людей. Ну точно с 1 метр и выше. Такие последствия после осадков, которые не прекращались с утра. А чистить снег дворники выйдут только завтра», - сообщают новосибирцы Atas.info.
Многокилометровые пробки сейчас фиксируют карты 2ГИС в Первомайском и Ленинском районе, а также в центре. Водители сообщают, что на некоторых участках дорог автомобили стоят вагончиком и не могут проехать. А на остановке «пл. Свердлова» с рельс съехал троллейбус № 13.
Всего в Новосибирске на 18:00 часов вечера 23 января свыше 20 ДТП по всему городу. Дорожный коллапс оценивают на 10 баллов из 10 возможных. А ведь с минуты на минуты начнется час пик – люди будут возвращаться домой с работы.