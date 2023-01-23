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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Мощный снегопад обрушился на Новосибирск: машины и люди увязли в метровых сугробах

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
В Новосибирске разгребают последствия аномального снегопада
Улицы Новосибирска по колено замело снегом 23 января. Автомобили, особенно многотонные фуры, застревают в сугробах на дорогах. Из-за аномального снегопада сейчас свыше 20 ДТП по городу и пробки в максимальные 10 баллов.

Сегодня передвигаться по мегаполису крайне непросто, как на транспорте, так и пешком. Так на Восходе грузовик спровоцировал жуткий затор, когда не смог взобраться на гору. На помощь к нему подоспели другие водители и случайные прохожие.

Страдают в эту метель не меньше и пешеходы. Некоторые с трудом пробираются к своим подъездам.

 

Фото: Atas.info
«Сугробы во дворах до того огромные, что скрывают полностью детей и миниатюрных людей. Ну точно с 1 метр и выше. Такие последствия после осадков, которые не прекращались с утра. А чистить снег дворники выйдут только завтра», - сообщают новосибирцы Atas.info.

Многокилометровые пробки сейчас фиксируют карты 2ГИС в Первомайском и Ленинском районе, а также в центре. Водители сообщают, что на некоторых участках дорог автомобили стоят вагончиком и не могут проехать. А на остановке «пл. Свердлова» с рельс съехал троллейбус № 13.

 

Фото: АСТ-54/ВК

Всего в Новосибирске на 18:00 часов вечера 23 января свыше 20 ДТП по всему городу. Дорожный коллапс оценивают на 10 баллов из 10 возможных. А ведь с минуты на минуты начнется час пик – люди будут возвращаться домой с работы.

#Алина Шефер#Снегопад#ДТП#Пробки#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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