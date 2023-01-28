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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В частном секторе Новосибирска застряла в снегу скорая помощь

28 января 2023, 15:10
Фото: "АСТ-54"
Ни пройти ни проехать
На улице Спуск Ногина в частном секторе Новосибирска застряла на заваленной снегом дороге карета скорой помощи, сообщается в ВК-сообществе "АСТ-54".

По словам местной жительницы Анны, коммунальные службы этой зимой не разу не убирали снег на Спуске Ногина.

"Кто может, тот убирает снег около своей ограды. Много пенсионеров, которые не в силах это делать", - рассказывает она.

в конце декабря девушка обратилась за помощью к городским властям через сервис "Решаем вместе". Через неделю ей пообещали до 19 января расчистить дорогу, но слово не сдержали.

Ранее в соцсетях поделились фотографией трамвая, в салоне которого намело настоящие сугробы.

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#Снег#Скорая помощь#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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