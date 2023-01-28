В частном секторе Новосибирска застряла в снегу скорая помощь

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По словам местной жительницы Анны, коммунальные службы этой зимой не разу не убирали снег на Спуске Ногина.
"Кто может, тот убирает снег около своей ограды. Много пенсионеров, которые не в силах это делать", - рассказывает она.
в конце декабря девушка обратилась за помощью к городским властям через сервис "Решаем вместе". Через неделю ей пообещали до 19 января расчистить дорогу, но слово не сдержали.
Ранее в соцсетях поделились фотографией трамвая, в салоне которого намело настоящие сугробы.