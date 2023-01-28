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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Снежный коллапс накрыл город: сугробы во дворах, пробки на дорогах

28 января 2023, 10:54
Фото: atas.info
Снежная метель в Новосибирске.

Ни пройти, ни проехать: снежный коллапс накрыл Новосибирск

Снегопад, который продолжался почти сутки, парализовал жизнь города. Дойти до ближайшего магазина — проблема, выехать со двора — проблема, сугробы в трамваях, непроходимые тротуары и сорванная ветром крыша. Так выглядит Новосибирск сегодня, в субботу 28 января.

Синоптики сообщают, что за минувшие сутки в городе и области выпало огромное количество снега. Интенсивность снежных осадков составила вчера днем  1 мм за 12 часов, ночью — до 5 мм. В восточной части Западно-Сибирского региона снежный покров за половину суток вырос до  8 и более мм. К сильному снегопаду присоединился сильный ветер — его порывы достигали 16 м/с. Видимость при сильном снегопаде упала до 1 километра, ночью она составляла всего 500 метров.

Последствия непрекращающегося снегопада налицо — заносы на дорогах, 6-балльные пробки, достигающие в отдельных районах города 7-8 баллов.

Ухудшилась работа общественного транспорта. График движения из-за снегопада не соблюдается, проезжая часть сузилась по той же причине.

В салонах трамваев и маршруток за сутки намело натуральные сугробы. Водителям после посадки-высадки пассажиров приходится вручную освобождать от снега ступеньки, иначе двери не закроются.

Добраться до остановки трамвая порой невозможно: дороги замело, приходится форсировать сугробы, которые выросли за ночь на мостовой.

Про дворы и говорить нечего. Автомобилисты в буквальном смысле слова откапывают свои машины и с помощью лопаты расчищают дорогу себе и другим.

Снегоуборочная техника и дворники, конечно же, работают. Но снегу столько, что с ним вряд ли в ближайшее время справится имеющийся в городе автопарк и штат коммунальных работников. Синоптики  обещают, что снегопад продолжится сегодня ночью и завтра днем. Но его интенсивность уменьшится.

Ранее сообщалось, что утром 27 января в Новосибирске порывы ветра достигают 20 метров в секунду и чуть ли не сносят прохожих.

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