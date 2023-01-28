Снежный коллапс накрыл город: сугробы во дворах, пробки на дорогах

Синоптики сообщают, что за минувшие сутки в городе и области выпало огромное количество снега. Интенсивность снежных осадков составила вчера днем 1 мм за 12 часов, ночью — до 5 мм. В восточной части Западно-Сибирского региона снежный покров за половину суток вырос до 8 и более мм. К сильному снегопаду присоединился сильный ветер — его порывы достигали 16 м/с. Видимость при сильном снегопаде упала до 1 километра, ночью она составляла всего 500 метров.