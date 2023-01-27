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Posted Сегодня, 01:40

Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Штормовой ветер поднялся в Новосибирске 27 января

27 января 2023, 01:40
Фото: 1MI
Снег и ветер ожидается сегодня весь день
Утром 27 января в Новосибирске порывы ветра достигают 20 метров в секунду и чуть ли не сносят прохожих.

Накануне синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали новосибирцев о штормовом ветре в ближайшие два дня. Сегодня ночью столбик термометра показал -15 ℃, а днем прогнозируется потепление до -9 ℃.

Весь сегодняшний день ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. В середине дня выпадет снег, и порывы ветра постепенно стихнут. К ночи на дорогах появится гололедица.

К субботе, 28 января ветер ослабеет. Порывы уменьшатся до 6-11 м/с днем. Температура воздуха составит -8…-10 ℃. В выходные дни пройдут обильные снегопады.

Сервис «Яндекс. Погода» дает похожий прогноз. Сегодня днем будет идти снег, а столбик термометра покажет -9 ℃. В субботу днем выпадет обильный снег. Дневная температура составит -9…-10 ℃.

Дорожникам дали неделю на уборку снежных валов в Новосибирске
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Читайте также о том, как на устранение снежных валов в Новосибирске дорожникам дают неделю, поэтому горы снега вовремя не вывозят с улиц города. 

#Эмилия Губарева#Погода#Погода в выходные#Город#Новосибирск
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