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Накануне синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали новосибирцев о штормовом ветре в ближайшие два дня. Сегодня ночью столбик термометра показал -15 ℃, а днем прогнозируется потепление до -9 ℃.
Весь сегодняшний день ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. В середине дня выпадет снег, и порывы ветра постепенно стихнут. К ночи на дорогах появится гололедица.
К субботе, 28 января ветер ослабеет. Порывы уменьшатся до 6-11 м/с днем. Температура воздуха составит -8…-10 ℃. В выходные дни пройдут обильные снегопады.
Сервис «Яндекс. Погода» дает похожий прогноз. Сегодня днем будет идти снег, а столбик термометра покажет -9 ℃. В субботу днем выпадет обильный снег. Дневная температура составит -9…-10 ℃.
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