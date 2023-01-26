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Published Сегодня, 02:48

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Updated Сегодня, 02:50

Дорожникам дали неделю на уборку снежных валов в Новосибирске

26 января 2023, 02:48
Фото: atas.info
На уборку снежных валов дается одна неделя
На устранение снежных валов в Новосибирске дорожникам дают неделю, сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

По словам Сергея Эпова, дорожники убирают снег с проезжей части и ликвидируют снежные валы. Работы ведутся круглосуточно, однако на уборку валов дается одна неделя.

Согласно нормам, главные магистрали должны расчищать в течение 4 часов после снегопада, а второстепенные улицы – в течение 6.

Также у дорожников стоит задача – обработать дороги от гололеда. Если вовремя не убрать накат, то образуется гололедица, сообщают «Новосибирские новости».

В Новосибирске дороги потеряли по полосе из-за снежных валов
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Напомним, ранее новосибирские водители возмутились, что дорожники счищают снег на полосу, тем самым сокращая проезжую часть на целую полосу

#Эмилия Губарева#Снег#Дороги#Город#Транспорт#Новосибирск
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