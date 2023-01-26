Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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По словам Сергея Эпова, дорожники убирают снег с проезжей части и ликвидируют снежные валы. Работы ведутся круглосуточно, однако на уборку валов дается одна неделя.
Согласно нормам, главные магистрали должны расчищать в течение 4 часов после снегопада, а второстепенные улицы – в течение 6.
Также у дорожников стоит задача – обработать дороги от гололеда. Если вовремя не убрать накат, то образуется гололедица, сообщают «Новосибирские новости».
Напомним, ранее новосибирские водители возмутились, что дорожники счищают снег на полосу, тем самым сокращая проезжую часть на целую полосу.