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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Новосибирске дороги потеряли по полосе из-за снежных валов

Сегодня, 05:56
Фото: atas.info
Дороги не чистят по первым полосам
Новосибирские водители возмутились, что дорожники счищают снег на полосу, тем самым сокращая проезжую часть.

Водители винят дорожников: техника сгребает снег с проезжей части, оставляя все по краям. В итоге после такой уборки на соседней полосе образуются снежные валы.

Таким образом ширина дороги заметно сокращается. Водители из Новосибирска заявляют, что по этой причине на дорогах возникают пробки.

Такая обстановка после снежной уборки образуется на Красном проспекте, улицах Гребенщикова, Тюленина, Кошурникова, проспекте Дзержинского, а также на Ипподромской и на Родниках.

По словам координатора ОНФ по региону Александра Стефанова, коммунальщики не соблюдают установленный ГОСТ-50597 по уборке снега. Это является административным правонарушением, пишет НГС.

Новосибирцы опубликовали фото заваленной снегом дороги
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Напомним, ранее в Новосибирске засыпали снегом полосу, по которой ходит общественный транспорт. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск
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