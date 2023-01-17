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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

«Пропустите на экзамен»: Новосибирск сковали адские пробки утром 17 января

Сегодня, 02:43
Фото: 1MI
Водители застряли в жутких пробках утром 17 января в Новосибирске

Жуткие пробки в 9 баллов сковали дороги в Новосибирске 17 января

Автомобили и общественный транспорт застряли в жутких пробках утром во вторник, 17 января, в Новосибирске. Дорожный коллапс оценивают в 9 баллов из 10 возможных.

Сейчас, судя по комментариям на карте 2ГИС, одни спешат на работу, другие на экзамены в колледжи и вузы. Из-за наплыва транспорта - загружены дороги.

«Пропустите меня на экзамен, пожалуйста»; «А меня уже не надо – можно поздравить с пропущенным экзаменом», - пишут студенты в онлайн чате, стоя в пробке у Речного вокзала на улице Большевистской.

На Яндекс.Карте в данный момент сильнейший затор замечен в левобережье города на Студенческой, Ватутина, Карла Маркса, Пархоменко, Станиславского. Также, уже традиционно, многие стоят в пробке уже больше часа на проезде Энергетиков.

«Это адский котел, бензин почти закончился»; «Мы с мужем, сидя в пробке, уже успели поругаться и помириться», - пишут недовольные водители.

Кроме того, движение сейчас затруднено по Октябрьскому и Димитровскому мостам. На подъездах к ним отмечены несколько ДТП, вероятно, есть в этом связь с пробками.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Дороги#ДТП
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