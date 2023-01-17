«Пропустите на экзамен»: Новосибирск сковали адские пробки утром 17 января

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Published Сегодня, 02:43
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Сейчас, судя по комментариям на карте 2ГИС, одни спешат на работу, другие на экзамены в колледжи и вузы. Из-за наплыва транспорта - загружены дороги.
«Пропустите меня на экзамен, пожалуйста»; «А меня уже не надо – можно поздравить с пропущенным экзаменом», - пишут студенты в онлайн чате, стоя в пробке у Речного вокзала на улице Большевистской.
На Яндекс.Карте в данный момент сильнейший затор замечен в левобережье города на Студенческой, Ватутина, Карла Маркса, Пархоменко, Станиславского. Также, уже традиционно, многие стоят в пробке уже больше часа на проезде Энергетиков.
«Это адский котел, бензин почти закончился»; «Мы с мужем, сидя в пробке, уже успели поругаться и помириться», - пишут недовольные водители.
Кроме того, движение сейчас затруднено по Октябрьскому и Димитровскому мостам. На подъездах к ним отмечены несколько ДТП, вероятно, есть в этом связь с пробками.